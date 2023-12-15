Процес приготування може здатися дещо довгим, однак результат того вартий. Для ще кращого смаку обирайте лише високоякісне вершкове масло та згущене молоко.

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Рецепт торта "П'яна вишня"

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 8

Інгредієнти для тіста:

– 160 грамів борошна;

– 180 грамів цукру;

– 30 грамів какао;

– 5 яєць;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– сіль до смаку. Що потрібно для начинки:

– 300 грамів вишні;

– 150 мілілітрів коньяку. Інгредієнти для крему:

– 380 грамів згущеного молока;

– 300 грамів вершкового масла 82%. Що потрібно для глазурі:

– 150 грамів чорного шоколаду 70 – 75%;

– 90 грамів вершкового масла 82%;

– 15 грамів вишень;

– 20 грамів білого шоколаду.

Приготування:

Викладіть вишню без кісточок у миску та залийте її коньяком чи іншим міцним алкоголем. Накрийте харчовою плівкою та залиште просочуватися на ніч. Після цього відкиньте на сито та просушіть, а сироп збережіть. Збийте яйця з дрібкою солі до пишності, поступово додаючи цукор. Частинами додавайте просіяне борошно, какао та розпушувач до тіста, постійно перемішуючи. Перелийте тісто у застелену пергаментним папером форму та випікайте у розігрітій на 180 градусів духовці протягом 40 хвилин. Готовий корж викладіть на решітку, щоб він охолонув. Зріжте верх і низ бісквіта та відкладіть. З частини, що лишилася, виріжте середину, щоб утворилося коло товщиною 1,5 сантиметра. М'якоть, яку ви вирізали, поламайте на дрібні шматочки та покладіть у глибоку миску. М'яке вершкове масло збийте міксером до білого кольору та пишності. Продовжуючи збивати, поступово додавайте згущене молоко. Частину крему відкладіть для вирівнювання торта. Додайте до шматочків бісквіта настояну вишню та масляний крем. Акуратно перемішайте. У кулінарне кільце викладіть нижній корж бісквіта, просочіть алкогольним сиропом з-під настояної вишні. Зверху покладіть бісквітне коло, яке теж просочіть сиропом. Всередину викладіть начинку, накрийте верхнім коржем бісквіта, просочіть його сиропом та накрийте харчовою плівкою. Поставте у холодильник на 4 години, після чого вийміть, вирівняйте зверху кремом, що лишився, та поверніть у холодильник. Розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці шоколад з вершковим маслом, помішуючи. Полийте торт глазур'ю та поставте у холодильник до застигання. Прикрасьте готовий десерт тертим білим шоколадом та вишнею.

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