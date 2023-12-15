Процес приготування може здатися дещо довгим, однак результат того вартий. Для ще кращого смаку обирайте лише високоякісне вершкове масло та згущене молоко.
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Рецепт торта "П'яна вишня"
- Час: 4 години
- Порцій: 8
Приготування:
- Викладіть вишню без кісточок у миску та залийте її коньяком чи іншим міцним алкоголем. Накрийте харчовою плівкою та залиште просочуватися на ніч. Після цього відкиньте на сито та просушіть, а сироп збережіть.
- Збийте яйця з дрібкою солі до пишності, поступово додаючи цукор.
- Частинами додавайте просіяне борошно, какао та розпушувач до тіста, постійно перемішуючи.
- Перелийте тісто у застелену пергаментним папером форму та випікайте у розігрітій на 180 градусів духовці протягом 40 хвилин. Готовий корж викладіть на решітку, щоб він охолонув.
- Зріжте верх і низ бісквіта та відкладіть. З частини, що лишилася, виріжте середину, щоб утворилося коло товщиною 1,5 сантиметра. М'якоть, яку ви вирізали, поламайте на дрібні шматочки та покладіть у глибоку миску.
- М'яке вершкове масло збийте міксером до білого кольору та пишності. Продовжуючи збивати, поступово додавайте згущене молоко. Частину крему відкладіть для вирівнювання торта.
- Додайте до шматочків бісквіта настояну вишню та масляний крем. Акуратно перемішайте.
- У кулінарне кільце викладіть нижній корж бісквіта, просочіть алкогольним сиропом з-під настояної вишні. Зверху покладіть бісквітне коло, яке теж просочіть сиропом.
- Всередину викладіть начинку, накрийте верхнім коржем бісквіта, просочіть його сиропом та накрийте харчовою плівкою. Поставте у холодильник на 4 години, після чого вийміть, вирівняйте зверху кремом, що лишився, та поверніть у холодильник.
- Розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці шоколад з вершковим маслом, помішуючи. Полийте торт глазур'ю та поставте у холодильник до застигання. Прикрасьте готовий десерт тертим білим шоколадом та вишнею.