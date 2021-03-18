Рецепт торта "Пташине молоко" абсолютно не містить борошна, але при куштуванні ви цього навіть не помітите, адже його смак неймовірний!

Неймовірно ніжний та легкий торт "Пташине молоко" без глютену прийде до смаку кожному! Рецепт від Лізи Глінської простий та надзвичайно смачний! Читайте також Рецепт торта без глютену на сковорідці від Лізи Глінської Для приготування торта підготуйте круглу форму діаметром 18 і 16 сантиметрів. Рецепт торта "Пташине молоко" Інгредієнти:

– 50 г чорного шоколаду;

– 50 г вершкового масла;

– 40 г цукру;

– 50 г яєць. Яйця та цукор збийте міксером до пишної маси. У мікрохвильовці розтопіть шоколад, додайте до нього вершкове масло та перемішайте. З'єднайте обидві маси, ретельно перемішайте та вилийте у круглу форму діаметром 16 сантиметрів. Випікайте бісквіт без борошна у розігрітій духовці при 180 градусах 15 хвилин. Готовий бісквіт вийміть з духовки. За допомогою ложки притисніть його поверхню до основи, адже в середині він доволі "живий" та при охолодженні просяде. Відправте охолоджений бісквіт в морозилку 2 – 3 години. Інгредієнти для суфле:

– 200 г вершкового масла;

– 100 г згущеного молока;

– 80 мл води;

– 180 г цукру;

– 5 г агар-агару;

– ванільний цукор;

– 90 г білка;

– лимонна кислота. Підготуйте форму діаметром 18 сантиметрів. На борти викладіть бордюрну плівку. Для приготування суфле збийте міксером згущене молоко та м'яке вершкове масло. У каструлі з'єднайте агар-агар та воду, добре прогрійте. Додайте цукор та проваріть сироп до 109 градусів при постійному помішуванні. У чаші збийте білки, лимонну кислоту на середніх обертах. Тоненькою цівкою влийте сироп у білок під час його постійного збивання. Невеликими порціями додавайте до білкової маси суміш зі згущеного молока. Збираємо торт: обережно вийміть шоколадний бісквіт з форми за допомогою ножа. На дно круглої форми вилийте суфле, втопіть в ньому шоколадний бісквіт та відправте торт в холодильник на 4 – 5 годин. Інгредієнти для глазурі:

– 150 г шоколаду;

– 40 мл рослинної рафінованої олії;

– 20 г білого шоколаду. З'єднайте шоколад та рослинну олію й прогрійте в мікрохвильовці. Вийміть торт з холодильника, зніміть з нього бордюрну стрічку і форму. Викладіть його на підставку, щоб покрити глазур'ю. Залийте глазур на торт, впевненим рухом зніміть за допомогою шпателя зайву кількість глазурі, тим самим вирівнявши її товщину по всій поверхні. Відправте торт в холодильник на 30 хвилин. Розтопіть білий шоколад. З шару пергаменту зробіть писачок, вилийте в нього шоколад. Зріжте кінчик – 1 міліметр. Напишіть на торті "Пташине молоко" білим шоколадом та подавайте до столу. Смачного!