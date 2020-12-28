Надзвичайно легкий сирковий десерт до святкового столу сподобається усій родині.

Єлизавета Глінська поділилась чудовим рецептом смачного десерту на своїй сторінці в інстаграм. Ніжний вершковий торт з французькою меренгою прекрасно доповнить святкове меню.

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Ніжний вершковий торт з французькою меренгою "Сльози ангела"

Інгредієнти:

– 150 г борошна;

– 75 г вершкового масла 82%;

– 60 г жовтків;

– 45 г цукру;

– 4 г розпушувача;

– сіль.

Інгредієнти для начинки:

– 500 г домашнього сиру 9%;

– 100 г яєць;

– 100 г цукру;

– 100 г сметани 20%;

– цедра апельсина;

– 20 г кукурудзяного крохмалю.

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте з жовтками, цукром, вершковим маслом, додайте розпушувач. Вимішуйте тісто до однорідної маси. Викладіть на пергаментний папір, розкатайте тісто. Викладіть у круглу форму тісто та залиште в холодильнику на 15 хвилин. Для приготування начинки ретельно помийте апельсин, натріть цедру на грубій тертці. У блендері змішайте кисломолочний сир зі сметаною, цукром до однорідної маси. У мисці змішайте сиркову масу з яйцями, ретельно перемішайте. Розігрійте духовку при температурі 180 градусів. Викладіть у круглу форму з тістом сиркову масу та відправте запікатись на 35 хвилин. У мисці збийте білки з цукром. На тепле тісто викладіть збиті білки та відправте у духовку на 10 хвилин запікатись. Дістаньте форму з десертом, накрийте мискою та залиште до повного охолодження. Викладіть десерт на тарілку. Смачного!

Рецепт ніжного сиркового десерту з французькою меренгою "Сльози ангела" у відео: