Рецепт сиркового десерту з французькою меренгою від Лізи Глінської
Надзвичайно легкий сирковий десерт до святкового столу сподобається усій родині.
Єлизавета Глінська поділилась чудовим рецептом смачного десерту на своїй сторінці в інстаграм. Ніжний вершковий торт з французькою меренгою прекрасно доповнить святкове меню.
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Ніжний вершковий торт з французькою меренгою "Сльози ангела"
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте з жовтками, цукром, вершковим маслом, додайте розпушувач. Вимішуйте тісто до однорідної маси. Викладіть на пергаментний папір, розкатайте тісто. Викладіть у круглу форму тісто та залиште в холодильнику на 15 хвилин.
- Для приготування начинки ретельно помийте апельсин, натріть цедру на грубій тертці. У блендері змішайте кисломолочний сир зі сметаною, цукром до однорідної маси. У мисці змішайте сиркову масу з яйцями, ретельно перемішайте.
- Розігрійте духовку при температурі 180 градусів. Викладіть у круглу форму з тістом сиркову масу та відправте запікатись на 35 хвилин.
- У мисці збийте білки з цукром.
- На тепле тісто викладіть збиті білки та відправте у духовку на 10 хвилин запікатись. Дістаньте форму з десертом, накрийте мискою та залиште до повного охолодження.
- Викладіть десерт на тарілку. Смачного!
Рецепт ніжного сиркового десерту з французькою меренгою "Сльози ангела" у відео:
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