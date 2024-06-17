Торт з вишнею чудово підійде як полуденок довгими літніми вечорами. Цей рецепт повинен бути у вашому блокноті – він швидкий і дуже простий.

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Торт з вишнями

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Ретельно перемішайте інгредієнти для тіста.
  2. Розділіть на 2 частини – меншу і більшу, поставте в морозилку приблизно на 1 годину.
  3. Вишні, очищені від кісточок, вимиті й обсушені, з’єднайте з цукром і панірувальними сухарями.
  4. Яєчні білки збийте з цукром до міцної піни, додайте пудинг і нарешті влийте олію, перемішайте на найменшій швидкості. Прямокутне деко застеліть пекарським папером і викладіть більшу частину тіста, фруктів і піни.
  5. Тісто, що залишилося, натріть зверху за допомогою терки.
  6. Випікайте при 180 градусах приблизно 50 хвилин.
  7. Після охолодження посипте цукровою пудрою.

Смачного!