Что приготовить из вишни: рецепт простого, но очень аппетитного торта
17 июня 2024, 06:15Читати новину українською
Источник:Smaker
В меру сладкий, влажный и такой вкусный – такой торт станет любимым летним десертом. Лучше всего в нем то, что его очень просто готовить.
Торт с вишней прекрасно подойдет как полдник длинными летними вечерами. Этот рецепт должен быть в вашем блокноте – он быстрый и очень простой.
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Торт с вишнями
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 300 грамм пшеничной муки;
– 4 желтка;
– 250 грамм маргарина;
– 150 грамм сахарной пудры;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
безе:
– 4 яичных белка;
– 150 грамм сахара;
– полстакана растительного масла;
– 1 упаковка ванильного пудинга;
фрукты:
– 600 грамм вишен без косточек;
– 30 грамм панировочных сухарей;
– 30 грамм сахара.
Приготовление:
- Тщательно перемешайте ингредиенты для теста.
- Разделите на 2 части – меньшую и большую, поставьте в морозилку примерно на 1 час.
- Вишни, очищенные от косточек, вымытые и обсушенные, соедините с сахаром и панировочными сухарями.
- Яичные белки взбейте с сахаром до крепкой пены, добавьте пудинг и наконец влейте масло, перемешайте на самой маленькой скорости. Прямоугольный противень застелите пекарской бумагой и выложите большую часть теста, фруктов и пины.
- Оставшееся тесто натрите сверху с помощью терки.
- Выпекайте при 180 градусах примерно 50 минут.
- После остывания посыпьте сахарной пудрой.
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