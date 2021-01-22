Торт Вулкан – рецепт кондитерки Лізи Глінської
Надзвичайно смачний шоколадний торт "Вулкан" з ванільним заварним кремом від Лізи Глінської може приготувати навіть початківець!
Українська кондитерка Ліза Глінська підготувала для читачів свого інстаграму надзвичайно смачний рецепт торта "Вулкан".
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Кондитерка запевняє, що торт виходить дуже смачним, а у його приготуванні не має нічого складного. Ніжний шоколадний бісквіт у поєднанні із заварним кремом – смакота!
Як приготувати торт "Вулкан"
- Розігрійте духовку до 170 градусів в режимі "Конвекція".
- На паровій бані або у мікрохвильовці розтопіть шоколад з вершковим маслом.
- В чаші комбайну додайте яйця, цукор та сметану – збийте 1-2 хвилини до однорідної маси.
- В окремій мисці змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, какао, розпушувач та соду.
- Влийте шоколадну масу до суміші зі сметаною – перемішайте.
- Через сито додайте в чаші комбайна суміш з борошна та какао – перемішайте тісто до однорідної маси.
- Влийте окріп до тіста та знову вимішайте його.
- Для приготування ванільного заварного крему розігрійте молоко та додайте насіння ванілі.
- З'єднайте жовтки з цукром, борошном та кукурудзяним крохмалем в окремій мисці.
- Влийте 1/3 теплого молока до яєчної маси – перемішайте та вилийте все назад до каструлі з молоком.
- Доведіть суміш до кипіння. Вона повинна прокипіти близько 2-30 секунд – не забувайте постійно помішувати її.
- Зніміть крем з вогню та додайте вершкове масло – перемішайте.
- Перекладіть крем в кондитерський мішок.
- Викладіть пергамент для випікання на дно круглої кондитерської форми для випікання, її краї змажте вершковим маслом.
- Викладіть шоколадне тісто в форму та розрівняйте його.
- В центр тіста висаджуємо крем з кондитерського мішка круговими рухами.
- Випікайте торт 30-35 хвилин.
- Розтопіть шоколад з олією та з'єднайте з цілими волоськими горіхами.
- Вийміть торт, перекладіть на тарілку та задекоруйте шоколадною масою з горішками. Смачного!
Рецепт торта "Вулкан" від Єлизавети Глінської – відео:
Джерело: SmachnoNews
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