Надзвичайно смачний шоколадний торт "Вулкан" з ванільним заварним кремом від Лізи Глінської може приготувати навіть початківець!

Українська кондитерка Ліза Глінська підготувала для читачів свого інстаграму надзвичайно смачний рецепт торта "Вулкан".

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Кондитерка запевняє, що торт виходить дуже смачним, а у його приготуванні не має нічого складного. Ніжний шоколадний бісквіт у поєднанні із заварним кремом – смакота!

Як приготувати торт "Вулкан"

Інгредієнти для шоколадного бісквіта:

– 150 г борошна;

– 150 г цукру;

– 100 г чорного шоколаду;

– 80 г сметани;

– 80 г яєць;

– 80 мл окропу;

– 70 г вершкового масла;

– 4 г розпушувача;

– 4 г соди;

– 30 г какао.

Для заварного крему:

– 400 мл молока;

– 60 г жовтків;

– 80 г цукру;

– 20 г кукурудзяного крохмалю;

– 20 г борошна;

– 30 г вершкового масла;

– ½ стручка ванілі.

Для декору:

– 100 г чорного шоколаду;

– 80 г волоських горіхів;

– 15 мл олії.

Розігрійте духовку до 170 градусів в режимі "Конвекція". На паровій бані або у мікрохвильовці розтопіть шоколад з вершковим маслом. В чаші комбайну додайте яйця, цукор та сметану – збийте 1-2 хвилини до однорідної маси. В окремій мисці змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, какао, розпушувач та соду. Влийте шоколадну масу до суміші зі сметаною – перемішайте. Через сито додайте в чаші комбайна суміш з борошна та какао – перемішайте тісто до однорідної маси. Влийте окріп до тіста та знову вимішайте його. Для приготування ванільного заварного крему розігрійте молоко та додайте насіння ванілі. З'єднайте жовтки з цукром, борошном та кукурудзяним крохмалем в окремій мисці. Влийте 1/3 теплого молока до яєчної маси – перемішайте та вилийте все назад до каструлі з молоком. Доведіть суміш до кипіння. Вона повинна прокипіти близько 2-30 секунд – не забувайте постійно помішувати її. Зніміть крем з вогню та додайте вершкове масло – перемішайте. Перекладіть крем в кондитерський мішок. Викладіть пергамент для випікання на дно круглої кондитерської форми для випікання, її краї змажте вершковим маслом. Викладіть шоколадне тісто в форму та розрівняйте його. В центр тіста висаджуємо крем з кондитерського мішка круговими рухами. Випікайте торт 30-35 хвилин. Розтопіть шоколад з олією та з'єднайте з цілими волоськими горіхами. Вийміть торт, перекладіть на тарілку та задекоруйте шоколадною масою з горішками. Смачного!

Рецепт торта "Вулкан" від Єлизавети Глінської – відео: