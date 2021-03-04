Три торти на 8 Березня: домашні рецепти
Мабуть, жодне свято не обходиться без солодкого. До вашої уваги три рецепти надзвичайно смачних тортів, які стануть чудовим подарунком до свята 8 Березня.
Джерело:24 канал
Smachno News підготували для вас рецепти тортів: ніжний торт з медом, ароматний морквяний торт та смачний бісквітний торт зі сметанним кремом, які ви з легкістю можете приготувати вдома. Порадуйте себе і близьких вишуканим десертом.
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Торт Медовик
Торт "Медовик"/ Фото pexels.com
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте м'яке вершкове масло з медом, додайте цукор.
- У каструлі на водяній бані розігрійте до повного розтанення цукру, перемішайте до однорідної консистенції, додайте соду, ще варіть декілька хвилин. Зніміть з вогню.
- У мисці з тістом додайте яйця, борошно, замісіть тісто. Залиште для охолодження. загорніть у харчову плівку, відправте у холодильник на 30 хвилин.
- Тісто розділіть на 9 частин. Розкатайте тонкі коржі круглої форми.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, деко посипте борошном, викладіть корж, відправте запікатись протягом 5 хвилин. Випікайте 9 коржів окремо. Зайві краї викладіть в окрему миску, подрібніть у крихту.
Як приготувати крем
- Для приготування крему збийте міксером сметану, додайте цукор, ванільний цукор.
- Помийте лимон, натріть цедру, додайте до крему, акуратно перемішайте.
- Змастіть кремом готові коржі, зверху посипте крихтою, поставте торт на 1-2 години у холодильник.
Морквяний торт/ Фото pexels.com
Морквяний торт
- Для приготування торту помийте, почистіть моркву, натріть на грубій тертці.
- У мисці ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте соду, розпушувач, корицю, ванільний цукор, перемішайте. Далі – додайте яйця, олію, моркву.
- Помийте апельсин, вичавіть сік, на грубій тертці натріть цедру, додайте до тіста, перемішайте. Замісіть тісто. Залиште на 20 хвилин.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть тісто, випікайте при температурі 180 градусів протягом 35-40 хвилин.
- Для приготування крему у мисці збийте міксером вершкове масло, додайте цукрову пудру, ванільний цукор, вершковий сир, перемішайте до однорідної консистенції.
- Готовий торт змастіть кремом.
Торт зі сметанним кремом/Фото pexels.com
Бісквітний торт зі сметанним кремом
- Для приготування бісквітного тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте яйця з цукровою пудрою, збийте міксером протягом 10 хвилин. Далі – додайте борошно, розпушувач, ванільний цукор, перемішайте.
- Форму для випікання вистеліть пергаментом, викладіть тісто.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40-45 хвилин до готовності.
- Бісквіт розділіть на три коржі.
- Для приготування крему
- Для приготування крему збийте міксером сметану, додайте цукор, ванільний цукор.
- Змастіть кремом готові коржі. Викладіть крем у кондитерський мішок, зверху задекоруйте торт квітам, поставте торт на 1 годину у холодильник.
- Дістаньте торт. Розріжте на порції. Смачного!
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