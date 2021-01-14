Як приготувати нереально смачний сніданок від популярного шоумена та телеведучого Олександра Педана – читайте у матеріалі Smachno News.

Талановитий український ведучий Нового Каналу Олександр Педан поділився рецептом корисного сніданку, який готує для своєї сім'ї.

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Щоб приготувати авокадо-тости з сиром за рецептом відомого шоумена та ведучого Improv Live Show, вам не потрібно витрачати багато часу чи мати особливі кулінарні вміння.

Олександр Педан з авокадо-тостом

На локдауні у нас багато часу, щоб спробувати приготувати щось нове, тому пропоную вам рецепт класного сніданку, він не дуже складний у приготуванні, але незвичний та смачний, – зазначив Олександр Педан.

Як приготувати авокадо-тости з сиром

Інгредієнти:

– хліб для тостів;

– твердий сир;

– авокадо;

– сіль;

– лимонний сік;

– оливкова олія.