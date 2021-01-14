Тости з авокадо від Олександра Педана: смачний та корисний рецепт фірмового сніданку від зірки
Як приготувати нереально смачний сніданок від популярного шоумена та телеведучого Олександра Педана – читайте у матеріалі Smachno News.
Талановитий український ведучий Нового Каналу Олександр Педан поділився рецептом корисного сніданку, який готує для своєї сім'ї.
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Щоб приготувати авокадо-тости з сиром за рецептом відомого шоумена та ведучого Improv Live Show, вам не потрібно витрачати багато часу чи мати особливі кулінарні вміння.
Олександр Педан з авокадо-тостом
На локдауні у нас багато часу, щоб спробувати приготувати щось нове, тому пропоную вам рецепт класного сніданку, він не дуже складний у приготуванні, але незвичний та смачний, – зазначив Олександр Педан.
Як приготувати авокадо-тости з сиром
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Викладіть сир між двома шматочками тостового хліба та обсмажте на розігрітій сковорідці з оливковою олією до золотистої скоринки.
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Чистимо авокадо, розминаємо його виделкою, додавши лимонний сік, оливкову олію та сіль.
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Ретельно перемішуємо всі інгредієнти та викладаємо на тости. Подавайте сніданок гарячим – смачного!
Джерело: SmachnoNews
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