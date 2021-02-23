Тосты с креветками – отличный вариант для перекуса, которые быстро и легко готовятся. Попробуйте приготовить дома по рецепту известного английского шеф-повара Джейми Оливера.

Джейми Оливер на своей странице в инстаграм поделился с читателями рецептом тостов с креветками со сладким соусом чили. Вкусные хрустящие тосты прекрасно подойдут к легким диетическим салатам. Читайте также Фокачча со стручковой фасолью: рецепт Джейми Оливера Рецепт тостов с креветками Ингредиенты:

– 4 шт. белого хлеба;

– 1 яйцо;

– 1/2 столовой ложки соевого соуса;

– 1 столовая ложка сладкого соуса чили;

– 2 столовые ложки кунжута;

– 160 граммов очищенных креветок;

– зеленый лук;

– имбирь;

– соль. Для приготовления помойте зеленый лук, измельчите ножом. Имбирь очистите, натрите на терке. Креветки помойте, измельчите ножом. Несколько креветок оставьте целыми. В миске соедините зеленый лук с креветками, добавьте имбирь, соевый соус, желток, перемешайте. Выложите начинку на хлеб, каждый ломтик окуните в белки, сверху посыпьте кунжутом, несколько целых креветок вдавите в хлеб. На сковороде с оливковым маслом обжарьте хлеб с двух сторон в течение 2-3 минут до готовности до золотой корочки. Выложите на тарелку. Подавайте горячими со сладким соусом чили. Приятного аппетита! Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamie Oliver (@jamieoliver)