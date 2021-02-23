Тосты с креветками: рецепт от Джейми Оливера
Тосты с креветками – отличный вариант для перекуса, которые быстро и легко готовятся. Попробуйте приготовить дома по рецепту известного английского шеф-повара Джейми Оливера.
Источник:Инстаграм Джейми Оливера
Джейми Оливер на своей странице в инстаграм поделился с читателями рецептом тостов с креветками со сладким соусом чили. Вкусные хрустящие тосты прекрасно подойдут к легким диетическим салатам.
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Рецепт тостов с креветками
- Для приготовления помойте зеленый лук, измельчите ножом.
- Имбирь очистите, натрите на терке.
- Креветки помойте, измельчите ножом. Несколько креветок оставьте целыми.
- В миске соедините зеленый лук с креветками, добавьте имбирь, соевый соус, желток, перемешайте.
- Выложите начинку на хлеб, каждый ломтик окуните в белки, сверху посыпьте кунжутом, несколько целых креветок вдавите в хлеб.
- На сковороде с оливковым маслом обжарьте хлеб с двух сторон в течение 2-3 минут до готовности до золотой корочки.
- Выложите на тарелку. Подавайте горячими со сладким соусом чили. Приятного аппетита!
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