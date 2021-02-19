Известный английский шеф-повар, ресторатор Джейми Оливер поделился с читателями своим любимым рецептом пирога со стручковой фасолью.

Фокачча популярна в итальянской кухне. Корж, который готовят как основу для пиццы с добавлением дрожжей. Фокачча бывает соленая и сладкая.

Читайте также Галантин медовый из курицы: вкусный рецепт

Фокачча со стручковой фасолью

Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 500 граммов муки;

– 1 пакетик сухих дрожжей;

– оливковое масло;

– 750 граммов стручковой фасоли (или замороженной);

– 4 зубчика чеснока;

– 1 пучок петрушки;

– 50 граммов твердого сыра (пекорино или пармезан);

– 1 лимон;

– 30 граммов панировочных сухарей;

– морская соль.