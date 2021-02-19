Фокачча со стручковой фасолью: рецепт Джейми Оливера
Известный английский шеф-повар, ресторатор Джейми Оливер поделился с читателями своим любимым рецептом пирога со стручковой фасолью.
Источник:Инстаграм Джейми Оливера
Фокачча популярна в итальянской кухне. Корж, который готовят как основу для пиццы с добавлением дрожжей. Фокачча бывает соленая и сладкая.
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Фокачча со стручковой фасолью
- Для приготовления пирога тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте муку с солью.
- В миске с тепловой водой (300 миллилитров) смешайте дрожжи, оставьте на несколько минут. Дрожжи добавьте в муку, перемешайте, замесите тесто. Накройте полотенцем и оставьте на 1 час при комнатной температуре.
- Очистите чеснок, измельчите ножом.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
- Сыр натрите на терке.
- В миске соедините чеснок с петрушкой, добавьте оливковое масло, тертый сыр, лимонный сок, цедру, перемешайте. Помойте стручковую фасоль, смешайте с чесноком.
- Противень смажьте маслом, присыпьте панировочными сухарями.
- Тесто раскатайте на два коржа. Выложите один корж на противень, выложите начинку, распределите, сверху накройте вторым коржом, сбрызните оливковым маслом с солью.
- Разогрейте духовку до 220 градусов, отправьте запекаться 25 минут до золотой корочки.
- Выложите готовый пирог на тарелку. Приятного аппетита!
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