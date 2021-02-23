Тости з креветками – чудовий варіант для перекусу, які швидко і легко готуються. Спробуйте приготувати вдома за рецептом відомого англійського шеф-кухаря Джеймі Олівера.

Джеймі Олівер на своїй сторінці в інстаграм поділився з читачами рецептом тостів з креветками з солодким соусом чилі. Смачні хрусткі тости чудово підійдуть до легких дієтичних салатів. Читайте також Фокача зі стручковою квасолею: рецепт Джеймі Олівера Рецепт тостів з креветками Інгредієнти:

– 4 шт. білого хліба;

– 1 яйце;

– 1/2 столової ложки соєвого соусу;

– 1 столова ложка солодкого соусу чилі;

– зелена цибуля;

– 2 столові ложки кунжуту;

– 160 грамів очищених креветок;

– імбир;

– сіль. Для приготування помийте зелену цибулю, подрібніть ножем. Імбир почистіть, натріть на тертці. Креветки помийте, подрібніть ножем. Кілька креветок залиште цілими. У мисці з'єднайте зелену цибулю з креветками, додайте імбир, соєвий соус, жовток, перемішайте. Викладіть начинку на хліб, кожну скибочку занурте у білки, зверху посипте кунжутом, декілька цілих креветок вдавіть у хліб. На пательні з оливковою олією обсмажте хліб з двох сторін протягом 2-3 хвилин до готовності до золотої скоринки. Викладіть на тарілку. Подавайте гарячими з солодким соусом чилі. Смачного! Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamie Oliver (@jamieoliver)