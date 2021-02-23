Тости з креветками: рецепт від Джеймі Олівера
Тости з креветками – чудовий варіант для перекусу, які швидко і легко готуються. Спробуйте приготувати вдома за рецептом відомого англійського шеф-кухаря Джеймі Олівера.
Джерело:Інстаграм Джеймі Олівера
Джеймі Олівер на своїй сторінці в інстаграм поділився з читачами рецептом тостів з креветками з солодким соусом чилі. Смачні хрусткі тости чудово підійдуть до легких дієтичних салатів.
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Рецепт тостів з креветками
- Для приготування помийте зелену цибулю, подрібніть ножем.
- Імбир почистіть, натріть на тертці.
- Креветки помийте, подрібніть ножем. Кілька креветок залиште цілими.
- У мисці з'єднайте зелену цибулю з креветками, додайте імбир, соєвий соус, жовток, перемішайте.
- Викладіть начинку на хліб, кожну скибочку занурте у білки, зверху посипте кунжутом, декілька цілих креветок вдавіть у хліб.
- На пательні з оливковою олією обсмажте хліб з двох сторін протягом 2-3 хвилин до готовності до золотої скоринки.
- Викладіть на тарілку. Подавайте гарячими з солодким соусом чилі. Смачного!
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