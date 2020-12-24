Что приготовить на Католическое Рождество, какие блюда обязательно должны быть на Сочельник – в материале SmachnoNews.

Католическое Рождество каждый год празднуют 25 декабря. На Сочельник традиционно готовят 12 постных блюд из рыбы, грибов, капусты, мака и сухофруктов.

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На рождественском столе не должно быть мяса, только постные блюда, символизирующие благополучие, как хлеб, пшеница – живительную силу, рыба – христианство, капуста, яблоки и орехи оберегают семью от болезней, а грибы отвечают за связь с умершими родственниками, мак символизирует плодородие и богатство, а мед – помощь сил природы.

Какие же блюда готовят на Сочельник рассказывает SmachnoNews.

Традиционные блюда на католическое Рождество

– Суп с белыми грибами

Рождественский постный грибной суп

– Капуста вигилийная с сушеными или свежими грибами

Тушеная капуста с грибами

– Вареники с капустой

Домашние вареники с тушеной квашеной капустой

– Сельдь

Сельдь кусочками с луком

– Жареная рыба хек

Жареный хек на Рождество

– Короп

Жареный карп кусочками

– Маковник

Домашний маковник

– Кутья

Кутья на Рождество

– Пончики

Пончики рождественские с начинкой

– Салат со свеклой и фасолью

Постный салат с фасолью и свеклой

– Компот из сухофруктов

Компот из сухофруктов к праздничному столу

– Клецки с маком

Традиционные клецки с маком и медом