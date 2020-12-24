Блюда на Католическое Рождество: что приготовить на Сочельник
Что приготовить на Католическое Рождество, какие блюда обязательно должны быть на Сочельник – в материале SmachnoNews.
Католическое Рождество каждый год празднуют 25 декабря. На Сочельник традиционно готовят 12 постных блюд из рыбы, грибов, капусты, мака и сухофруктов.
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На рождественском столе не должно быть мяса, только постные блюда, символизирующие благополучие, как хлеб, пшеница – живительную силу, рыба – христианство, капуста, яблоки и орехи оберегают семью от болезней, а грибы отвечают за связь с умершими родственниками, мак символизирует плодородие и богатство, а мед – помощь сил природы.
Какие же блюда готовят на Сочельник рассказывает SmachnoNews.
Традиционные блюда на католическое Рождество
– Суп с белыми грибами
Рождественский постный грибной суп
– Капуста вигилийная с сушеными или свежими грибами
Тушеная капуста с грибами
– Вареники с капустой
Домашние вареники с тушеной квашеной капустой
– Сельдь
Сельдь кусочками с луком
– Жареная рыба хек
Жареный хек на Рождество
– Короп
Жареный карп кусочками
– Маковник
Домашний маковник
– Кутья
Кутья на Рождество
– Пончики
Пончики рождественские с начинкой
– Салат со свеклой и фасолью
Постный салат с фасолью и свеклой
– Компот из сухофруктов
Компот из сухофруктов к праздничному столу
– Клецки с маком
Традиционные клецки с маком и медом
Источник: SmachnoNews
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