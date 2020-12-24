Що приготувати на Католицьке Різдво, які страви обов'язково повинні бути на Святвечір – у матеріалі SmachnoNews.

Католицьке Різдво кожного року святкують 25 грудня. На Святвечір традиційно готують 12 пісних страв з риби, грибів, капусти, маку та сухофруктів.

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На різдвяному столі не має бути м'яса, тільки пісні страви, які символізують добробут, як хліб, пшениця — живильну силу, риба — християнство, капуста, яблука й горіхи оберігають родину від хвороб, а гриби відповідають за зв’язок із померлими родичами, мак символізує родючість та багатство, а мед — допомогу сил природи.

Які ж страви готують на Святвечір розповідає SmachnoNews.

Традиційні страви на католицьке Різдво

– Юшка з білими грибами

Різдвяна пісна грибна юшка

– Капуста віґілійна з сушеними або свіжими грибами

Тушкована капуста з грибами

– Вареники з капустою

Домашні вареники з тушкованою квашеною капустою

– Оселедець

Оселедець шматочками з цибулею

– Смажена риба хек

Смажений хек на Різдво

– Короп

Смажений короп шматочками

– Маківник

Домашній маківник

– Кутя

Кутя на Різдво

– Пампушки

Пампушки різдвяні з начинкою

– Салат з буряком та квасолею

Пісний салат з квасолею та буряком

– Компот із сухофруктів

Компот з сухофруктів до святкового столу

– Кльоцки з маком

Традиційні кльоцки з маком та медом