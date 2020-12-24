Страви на Католицьке Різдво: що приготувати на Святвечір
Що приготувати на Католицьке Різдво, які страви обов'язково повинні бути на Святвечір – у матеріалі SmachnoNews.
Католицьке Різдво кожного року святкують 25 грудня. На Святвечір традиційно готують 12 пісних страв з риби, грибів, капусти, маку та сухофруктів.
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На різдвяному столі не має бути м'яса, тільки пісні страви, які символізують добробут, як хліб, пшениця — живильну силу, риба — християнство, капуста, яблука й горіхи оберігають родину від хвороб, а гриби відповідають за зв’язок із померлими родичами, мак символізує родючість та багатство, а мед — допомогу сил природи.
Які ж страви готують на Святвечір розповідає SmachnoNews.
Традиційні страви на католицьке Різдво
– Юшка з білими грибами
Різдвяна пісна грибна юшка
– Капуста віґілійна з сушеними або свіжими грибами
Тушкована капуста з грибами
– Вареники з капустою
Домашні вареники з тушкованою квашеною капустою
– Оселедець
Оселедець шматочками з цибулею
– Смажена риба хек
Смажений хек на Різдво
– Короп
Смажений короп шматочками
– Маківник
Домашній маківник
– Кутя
Кутя на Різдво
– Пампушки
Пампушки різдвяні з начинкою
– Салат з буряком та квасолею
Пісний салат з квасолею та буряком
– Компот із сухофруктів
Компот з сухофруктів до святкового столу
– Кльоцки з маком
Традиційні кльоцки з маком та медом
Джерело: SmachnoNews
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