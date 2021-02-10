Вы когда-то интересовались, что готовят на Новый год в странах Азии? Мы подготовили для вас замечательную подборку традиционных праздничных блюд, которые обязательно должны быть на Китайский Новый год.

Китайский Новый год в этом году празднуют в ночь с 11 на 12 февраля. Массовые гуляния, фестивали и семейные застолья – так отмечают Лунный Новый Год или как его еще называют в странах Азии – Весенний праздник. В Украине традиция празднования Китайского Нового Года только зарождается. Чтобы познакомить вас с культурой празднования Китайского Нового Года мы подготовили для вас подборку 11 традиционных блюд на праздничном столе в эту ночь.

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Поскольку Китай является одной из крупнейших стран Азии, ингредиенты и приготовление любого блюда является местным для определенного региона.

11 традиционных блюд на Китайский Новый год

Nian Gao – сладкий клейкий рисовый пирог



Ниан Гао

Ниан Гао частенько переводят как китайский торт "новогодний торт" или просто "летний торт". Его готовят из клейкой рисовой муки или сладкой клейкой рисовой муки. Он может быть как сладким, так и соленым в зависимости от региона.

Рыба на пару с соевым соусом

Рыба – одна из важнейших символических блюд для Китайского Нового Года, поэтому ее можно готовить на свой вкус и предпочтения.

Курица

Еще один признак визуального единства на новогоднем столе в Китае – это целая курица. Вкус и вид блюда зависит от предпочтений и региона.

Jiaozi или китайские пельмени (вареники)



Цзяоцзи

Блюдо символизирует деньги, богатство. Китайцы утверждают, что цзяоцзи должны выглядеть как слиток. Обертка белого вареника, которую привыкли видеть большинство людей, связана с серебряным слитком, а вот вареник из яичной обертки, который является по сути омлетом с начинкой внутри, означает золото.

Начинка тоже играет важную роль – китайские вареники с квашеной капустой предсказывают бедное и трудное будущее.

Tang yuan – сладкие рисовые шарики



Tang yuan-сладкие рисовые шарики

Сладкие рисовые шарики также готовят из клейкого риса, они даже чем-то похожи на популярные Моти, популярные в Японии. Шарики начиняют чем-то сладким: от красной фасоли до арахиса таро или кунжутом.

Таньюань обычно подают на пятнадцатый и последний день празднования китайского Нового года, который также является Праздником фонарей.

Грибы шиитаке

Тушеные грибы шиитаке из бок-хой (разновидность китайской капусты) – это овощное блюдо, которое китайские семьи традиционно едят во время Лунного Нового года. Грибы – отличный вариант для тех, кто не ест мяса, а подают их с вегетарианским устричным соусом.

Мандарины и апельсины

Цитрусовые – это наиболее традиционный фрукт для украшения стола и еще один символ связанный с удачей. Слово мандарин на китайском звучит так же как слово, которое означает удачу. На Китайский Новый Год их подают в конце трапезы, а также обмениваются ими, когда идут навещать родственников.

Лапша

Лапша долговечности – так ее называют и в основном подают на юге Китая, традиционно готовят как одну очень длинную, тонкую одинарную нить. Лапшу часто сочетают с бульоном или соусом.

Конфеты и другие сладости



Китайские сладости – Дракон

Сухофрукты или конфеты, очень распространено как закуска во время Китайского Нового года, ведь они символизируют сладкую жизнь.

Jujube или китайский финик



Китайский финик

Популярный ингредиент азиатской еды традиционно подают на Китайский Новый Год, ведь он красный, а это цвет процветания и счастья.

Спринг роллы



Спринг роллы

Обжаренные спринг роллы из рисовой бумаги и начинкой символизируют золото, а значит и богатство. Они сравнивают спринг роллы с нашими пирожками, которые мы так любим кушать, как со сладкими начинками, так и с солеными.