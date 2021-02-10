Ви колись цікавились, що готують на Новий Рік у країнах Азії? Ми підготували для вас чудову підбірку традиційних святкових страв, котрі обов'язково повинні бути на Китайський Новий Рік.

Китайський Новий Рік цього року святкують у ніч з 11 на 12 лютого. Масові гуляння, фестивалі та сімейні застілля – так відзначають Місячний Новий Рік або як його ще називають в країнах Азії – Весняне свято. В Україні традиція святкування Китайського Нового Року тільки зароджується. Щоб більше познайомити вас із культурою святкування Китайського Нового Року ми підготували для вас підбірку 11 традиційних страв на святковому столі у цю ніч.

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Оскільки Китай є однією з найбільших країн Азії, інгредієнти та приготування будь-якої страви є місцевим для певного регіону.

11 традиційних страв на Китайський Новий Рік

Nian Gao – солодкий клейкий рисовий пиріг

Ніан Гао

Ніан Гао частенько перекладають, як китайський торт, "новорічний торт" або просто "річний торт". Його готують з клейкого рисового борошна або солодкого клейкого рисового борошна. Він може бути як солодким, так і солоним залежно від регіону.

Риба на пару з соєвим соусом

Риба – одна з найважливіших символічних страв для Китайського Нового Року, тому її можна готувати на свій смак та вподобання.

Курка

Ще одна ознака візуальної єдності на новорічному столі у Китаї – це ціла курка. Смак та вигляд страви залежить від вподобань та регіону.

Jiaozi або китайські пельмені (вареники)

Цзяоцзі

Страва символізує гроші, багатство. Китайці стверджують, що цзяоцзі повинні виглядати як злиток. Обгортка білого вареника, яку звикли бачити більшість людей, пов’язана зі срібним злитком, а от вареник з яєчної обгортки, який є по суті омлетом із начинкою всередині, означає золото.

Начинка теж відіграє важливу роль – китайські вареники з квашеною капустою передбачають бідне і важке майбутнє.

Tang yuan – солодкі рисові кульки

Tang yuan – солодкі рисові кульки

Солодкі рисові кульки також готують із клейкого рису, вони навіть чимось схожі на популярні моті, що популярні в Японії. Кульки начиняють чимось солодким: від червоної квасолі до арахісу таро або кунжутом.

Таньюань зазвичай подають на п’ятнадцятий та останній день святкування китайського Нового року, який також є Святом ліхтарів.

Гриби шиітаке

Тушковані гриби шиітаке з бок-хой (різновид китайської капусти) – це овочева страва, яку китайські сім'ї традиційно їдять під час Місячного Нового року. Гриби – чудовий варіант для тих, хто не їсть м’яса, а подають їх з вегетаріанським устричним соусом.

Мандарини та апельсини

Цитрусові – це найбільш традиційний фрукт для прикраси столу та ще один символ пов’язаний з удачею. Слово мандарин китайською звучить, так само як слово, що означає удачу. На Китайський Новий Рік їх подають наприкінці трапези, а також обмінюються ними, коли йдуть відвідувати родичів.

Локшина

Локшина довговічності – так її називають та в основному подають на півдні Китаю, традиційно готують як одну дуже довгу, тонку одинарну нитку. Локшину часто поєднують з бульйоном або з соусом.

Цукерки та інші солодощі

Китайські солодощі – Дракон

Сухофрукти або цукерки, дуже поширене як закуска під час китайського Нового року, адже вони символізують солодке життя.

Jujube або китайський фінік

Китайський фінік

Популярний інгредієнт азійської їжі традиційно подають на Китайський Новий Рік, адже він червоний, а це колір процвітання і щастя.

Спрінг роли

Спрінг роли

Обсмажені спрінг роли з рисового паперу та начинкою символізують золото, а це означає, що й багатство. Вони порівнюють спрінг роли до наших пиріжків, котрі ми так любимо їсти, як з солодкими начинками, так і з соленими.