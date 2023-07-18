24 канал подготовил три рецепта маринованных огурцов на зиму, чтобы могли смаковать закуской никогда. Рецепты огурцов со смородиной, французской горчицей и одной литровой банкой проверены временем. Попробуйте и вы будете удовлетворены результатом.

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Рецепт маринованных огурцов на 1 литровую банку

Время: 4 часа

4 часа Порции: 1

Ингредиенты:

– огурцы;

– 500 граммов воды;

– 1 гвоздика;

– 5 горошин черного перца;

– лавровый лист;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 4 столовые ложки 9% уксуса;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– соцветие укропа.

Приготовление:

Тщательно моем огурцы, заливаем водой и оставляем на 3-4 часа в большой кастрюле или миске. За это время нужно сменить воду 2 – 3 раза.

Стерилизуем банку и крышку для консервации огурцов.

Выложите на дно банки специи, затем плотно выложите огурцы и положите зонтик укропа.

В кастрюле вскипятите воду с сахаром и солью. Снимите с огня и влейте уксус. Сразу залейте маринадом огурцы и переложите банку с огурцами в кипящую кастрюлю с водой. На дно кастрюли положите полотенце, что именно на него поставить банку.

Накрываем банку с огурцами крышкой и даем ей немного оставить 5-8 минут. Вынимаем банку с огурцами и закрываем ключом для консервации. Переворачиваем банку, накрываем полотенцем до полного охлаждения.

Через 5 дней огурцы будут готовы к употреблению.

Приятного аппетита!

Рецепт французских маринованных огурцов

Время: 2 часа

2 часа Порции: 1

Ингредиенты на 1 литровую банку:

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 1 лавровый лист;

– 2 кусочка перца чили;

– 0,5 чайной ложки душистого перца;

– 1 столовая ложка французской горчицы;

– 400 граммов огурцов;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки уксуса.

Приготовление:

Замочите огурцы на 1 час в воде. Больше не нужно, они ведь могут испортиться.

Срежьте кончики овощей. Предварительно промойте литровые банки и просушите.

На дно каждой банки выложите по одному лавровому листу и по пол чайной ложки перца горошком (можно использовать смесь перцев). Далее добавляем в каждую банку по одному измельченному зубчику чеснока.

Если любите острое – добавьте более двух кольц перца чили, или меньше, если нет.

Добавить по 1 столовой ложке французской горчицы в зернах. Именно она придает огурцам особый вкус.

Выложите подготовленные огурцы в банку и по столовой ложке без горки соли и по две столовые ложки сахара и уксуса.

Каждую банку наполните крутым кипятком и не плотно накройте крышками.

Банки с огурцами выкладываем в кастрюлю. На дно обязательно положите марлю или другую ткань, чтобы дно не лопнуло. Налейте в кастрюлю горячую воду и поставьте на огонь. Стерилизуйте огурцы в кастрюле в течение 5 минут после закипания воды.

Закройте крышки на банках и аккуратно переверните ее, чтобы все ингредиенты внутри перемешались и растворились.

Поставьте верх дном и оставьте до полного охлаждения. Не забудьте укутать их одеялом на сутки.

Маринованные огурцы готовы.

Приятного аппетита!

Маринованные огурцы со смородиной

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2

Ингредиенты:

– 8 – 10 огурцов;

– 400 граммов смородины;

– 8 – 10 горошин черного перца;

– 2 соцветия укропа;

– 5 – 6 зубчиков чеснока;

– 1 чайная ложка зерен горчицы;

– 1 литр воды;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара.

Приготовление:

В стерилизованные банки выкладываем зубчики чеснока, черный перец, укроп и половину смородины. Далее выкладываем огурцы, а сверху снова посыпаем смородиной. Добавляем семена горчицы.

Заливаем все кипятком, прикрываем крышкой и оставляем на 15 – 20 минут. Переливаем жидкость в кастрюлю, добавляем соль и сахар.

Доводим до кипения и варим до полного растворения соли и сахара. Кипящим маринадом заливаем огурцы со смородиной, закрываем, накрываем полотенцем и переворачиваем на крышки, оставив до полного охлаждения.

Приятного аппетита!

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