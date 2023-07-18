24 канал підготував три рецепти маринованих огірків на зиму, аби могли смакувати закускою будь-коли. Рецепти огірків зі смородиною, французькою гірчицею та на одну літрову банку перевірені часом. Спробуйте і ви будете задоволені результатом.

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Рецепт маринованих огірків на 1 літрову банку

Час: 4 години

4 години Порції: 1

Інгредієнти:

– огірки;

– 500 грамів води;

– 1 гвоздика;

– 5 горошин чорного перцю;

– лавровий лист;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 4 столові ложки 9% оцту;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– суцвіття кропу.

Приготування:

Ретельно миємо огірки, заливаємо водою та залишаємо на 3 – 4 години у великій каструлі або мисці. За цей час потрібно змінити воду 2 – 3 рази.

Стерилізуємо банку та кришку для консервації огірків.

Викладіть на дно банки спеції, далі щільно викладіть огірки та покладіть парасольку кропу.

У каструлі закип’ятіть воду з цукром та сіллю. Зніміть з вогню та влийте оцет. Одразу залийте маринадом огірки та перекладіть банку з огірками у киплячу каструлю з водою. На дно каструлі покладіть рушник, що саме на нього поставити банку.

Накриваємо банку з огірками кришкою та даємо їй трохи покипіти 5-8 хвилин. Виймаємо банку з огірками та закриваємо ключем для консервації. Перевертаємо банку, накриваємо рушником до повного охолодження.

Через 5 днів огірки будуть готові до споживання.

Смачного!

Рецепт французьких маринованих огірків

Час: 2 години

2 години Порції: 1

Інгредієнти на 1 літрову банку:

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 1 лавровий листок;

– 2 шматочки перцю чилі;

– 0,5 чайної ложки духм'яного перцю;

– 1 столова ложка французької гірчиці;

– 400 грамів огірків;

– 1 столова ложка солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки оцту.

Приготування:

Замочіть огірки на 1 годину у воді. Більше не потрібно, адже вони можуть зіпсуватися.

Зріжте кінчики з овочів. Попередньо помийте літрові банки та просушіть.

На дно кожної банки викладіть по одному лавровому листку та по пів чайної ложки перцю горошком (можна використовувати суміш перців). Далі додаємо в кожну банку по одному подрібненому зубчику часнику.

Якщо любите гостре – додайте понад два кільця перцю чилі, або менше, якщо ні.

Додайте по 1 столовій ложці французької гірчиці в зернах. Саме вона додає огіркам особливого смаку.

Викладіть підготовані огірки в банку та по столовій ложці без гірки солі, та по дві столові ложки цукру та оцту.

Кожну банку наповніть окропом та не щільно накрийте кришками.

Банки з огірками викладаємо в каструлю. На дно обов'язково покладіть марлю або іншу тканину, щоб дно не луснуло. Налийте в каструлю гарячої води та поставте на вогонь. Стерилізуйте огірки в каструлі протягом 5 хвилин з моменту закипання води.

Закрийте кришки на банках та обережно переверніть її, щоб всі інгредієнти всередині перемішалися та розчинилися.

Поставте їх верх дном та залишіть до повного охолодження. Не забудьте закутати їх ковдрою на одну добу.

Мариновані огірки готові.

Смачного!

Мариновані огірки зі смородиною

Час: 2 години

2 години Порції: 2

Інгредієнти:

– 8 – 10 огірків;

– 400 грамів смородини;

– 8 – 10 горошин чорного перцю;

– 2 суцвіття кропу;

– 5 – 6 зубчиків часнику;

– 1 чайна ложка зерен гірчиці;

– 1 літр води;

– 1 столова ложка солі;

– 1 столова ложка цукру.

Приготування:

У стерилізовані банки викладаємо зубчики часнику, чорний перець, кріп і половину смородини. Далі викладаємо огірки, а зверху знову посипаємо смородиною. Додаємо насіння гірчиці.

Заливаємо все окропом, прикриваємо кришкою і залишаємо на 15 – 20 хвилин. Переливаємо рідину в каструлю, додаємо сіль і цукор.

Доводимо до кипіння та варимо до повного розчинення солі та цукру. Киплячим маринадом заливаємо огірки зі смородиною, закриваємо, накриваємо рушником і перевертаємо на кришки, залишивши до повного охолодження.

Смачного!

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