Рецепты проверены временем: как закрутить огурцы на зиму, чтобы было вкусно
18 июля 2023, 12:22Читати новину українською
Чтобы наслаждаться огурчиками круглый год – подготовьте закрутки еще летом. Советуем, кроме малосольных и квашеных, заготовить еще и маринованные огурцы.
24 канал подготовил три рецепта маринованных огурцов на зиму, чтобы могли смаковать закуской никогда. Рецепты огурцов со смородиной, французской горчицей и одной литровой банкой проверены временем. Попробуйте и вы будете удовлетворены результатом.
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Рецепт маринованных огурцов на 1 литровую банку
- Время: 4 часа
- Порции: 1
– огурцы;
– 500 граммов воды;
– 1 гвоздика;
– 5 горошин черного перца;
– лавровый лист;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 4 столовые ложки 9% уксуса;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соцветие укропа.
Приготовление:
- Тщательно моем огурцы, заливаем водой и оставляем на 3-4 часа в большой кастрюле или миске. За это время нужно сменить воду 2 – 3 раза.
- Стерилизуем банку и крышку для консервации огурцов.
- Выложите на дно банки специи, затем плотно выложите огурцы и положите зонтик укропа.
- В кастрюле вскипятите воду с сахаром и солью. Снимите с огня и влейте уксус. Сразу залейте маринадом огурцы и переложите банку с огурцами в кипящую кастрюлю с водой. На дно кастрюли положите полотенце, что именно на него поставить банку.
- Накрываем банку с огурцами крышкой и даем ей немного оставить 5-8 минут. Вынимаем банку с огурцами и закрываем ключом для консервации. Переворачиваем банку, накрываем полотенцем до полного охлаждения.
- Через 5 дней огурцы будут готовы к употреблению.
Приятного аппетита!
Рецепт французских маринованных огурцов
- Время: 2 часа
- Порции: 1
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 1 лавровый лист;
– 2 кусочка перца чили;
– 0,5 чайной ложки душистого перца;
– 1 столовая ложка французской горчицы;
– 400 граммов огурцов;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки уксуса.
Приготовление:
- Замочите огурцы на 1 час в воде. Больше не нужно, они ведь могут испортиться.
- Срежьте кончики овощей. Предварительно промойте литровые банки и просушите.
- На дно каждой банки выложите по одному лавровому листу и по пол чайной ложки перца горошком (можно использовать смесь перцев). Далее добавляем в каждую банку по одному измельченному зубчику чеснока.
- Если любите острое – добавьте более двух кольц перца чили, или меньше, если нет.
- Добавить по 1 столовой ложке французской горчицы в зернах. Именно она придает огурцам особый вкус.
- Выложите подготовленные огурцы в банку и по столовой ложке без горки соли и по две столовые ложки сахара и уксуса.
- Каждую банку наполните крутым кипятком и не плотно накройте крышками.
- Банки с огурцами выкладываем в кастрюлю. На дно обязательно положите марлю или другую ткань, чтобы дно не лопнуло. Налейте в кастрюлю горячую воду и поставьте на огонь. Стерилизуйте огурцы в кастрюле в течение 5 минут после закипания воды.
- Закройте крышки на банках и аккуратно переверните ее, чтобы все ингредиенты внутри перемешались и растворились.
- Поставьте верх дном и оставьте до полного охлаждения. Не забудьте укутать их одеялом на сутки.
- Маринованные огурцы готовы.
Приятного аппетита!
Маринованные огурцы со смородиной
- Время: 2 часа
- Порции: 2
– 8 – 10 огурцов;
– 400 граммов смородины;
– 8 – 10 горошин черного перца;
– 2 соцветия укропа;
– 5 – 6 зубчиков чеснока;
– 1 чайная ложка зерен горчицы;
– 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара.
Приготовление:
- В стерилизованные банки выкладываем зубчики чеснока, черный перец, укроп и половину смородины. Далее выкладываем огурцы, а сверху снова посыпаем смородиной. Добавляем семена горчицы.
- Заливаем все кипятком, прикрываем крышкой и оставляем на 15 – 20 минут. Переливаем жидкость в кастрюлю, добавляем соль и сахар.
- Доводим до кипения и варим до полного растворения соли и сахара. Кипящим маринадом заливаем огурцы со смородиной, закрываем, накрываем полотенцем и переворачиваем на крышки, оставив до полного охлаждения.
Приятного аппетита!Понравились ли рецепты маринованных огурцов? Попытайтесь также приготовить малосольные огурцы по нашему рецепту.