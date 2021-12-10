Три рецепта оливье к новогоднему столу: рецепты с колбасой, курицей и языком

10 декабря 2021 , 18:39
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Без этого салата не обходится ни одно празднование Нового года – это оливье. Мы подготовили для вас три рецепта салата: с курицей, языком и колбасой.

Существует много вариаций салата оливье: с колбасой, языком, курицей, ветчиной, зеленым горошком или кукурузой. Какой из них готовить – выбирать вам, а мы обожаем с курочкой су-вид.

Читайте также Три легких блюда азиатской кухни: лапша с куриными бедрами, немы и рис с крылышками

Рецепт новогоднего оливье с колбасой

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6

Салат оливье с колбасой / Фото Точка нет

Ингредиенты:
– 5 картофелин;
– 2 моркови;
– 1 репчатая луковица;
– 8 квашеных огурцов;
– 8 куриных яиц;
– 1 банка консервированного зеленого горошка;
– 500 граммов вареной молочной колбасы;
– черный молотый перец;
– 400 граммов майонеза.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте овощи, очистите от кожуры. Картофель разрежьте пополам, если морковь большого размера тоже разрежьте на большие куски. Отварите куриные яйца в подсоленной кипящей воде 8 – 9 минут.

  2. Отварите овощи в подсоленной воде до готовности (20 – 30 минут).

  3. Лук почистите от шелухи, нарежьте мелкими кубиками.

  4. Квашенные огурцы и колбасу нарежьте произвольными кубиками (мы любим нарезку средними кубиками).

  5. Охладите отваренные до готовности овощи и нарежьте кубиками. Нарежьте яйца произвольными кубиками.

  6. Смешайте все ингредиенты в глубокой салатнице. Перемешайте их и сдобрите черным молотым перцем.

  7. Заправьте майонезом оливье и тщательно перемешайте салат.

Приятного аппетита!

Приготовьте сами Домашний майонез: классический рецепт популярного соуса и советы по приготовлению от шеф-повара

Рецепт новогоднего оливье с языком

  • Время: 2 – 3 часа
  • Порции: 6

Салат оливье с языком / Фото Ясенсвит

Ингредиенты:
– 5 картофелин;
– 2 моркови;
– 1 репчатая луковица;
– 8 квашеных огурцов;
– 8 куриных яиц;
– 1 банка консервированного зеленого горошка;
– 500 граммов отварного телячьего языка;
– черный молотый перец;
– 400 граммов майонеза.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте овощи, очистите от кожуры. Картофель разрежьте пополам, если морковь большого размера тоже разрежьте на большие куски.

  2. Отварите овощи в подсоленной воде до готовности (20 – 30 минут).

  3. Лук почистите от шелухи, нарежьте мелкими кубиками. Отварите куриные яйца в подсоленной кипящей воде 8 – 9 минут.

  4. Квашенные огурцы нарежьте произвольными кубиками (мы любим нарезку средними кубиками).

  5. Предварительно отварите язык в большом количестве воды (1,5 – 2 часа). Немного охладите язык и осторожно снимите с него кожицу.

Важно! Если шкурка с языка не снимается – он еще не готов.

  1. Нарежьте язык кубиками или соломкой на выбор. Нарежьте яйца произвольными кубиками.

  2. Охладите отваренные до готовности овощи и нарежьте кубиками.

  3. Смешайте все ингредиенты в глубокой салатнице.

  4. Перемешайте их и сдобрите черным молотым перцем.

  5. Заправьте майонезом оливье и тщательно перемешайте салат.

Приятного аппетита!

Рецепт новогоднего оливье с курицей

  • Время: 80 минут
  • Порции: 6

Салат оливье с курицей / Фото Рецепты юа

Ингредиенты:
– 5 картофелин;
– 2 моркови;
– 1 репчатая луковица;
– 8 куриных яиц;
– 3 свежих огурца;
– 1 банка консервированного зеленого горошка;
– 500 граммов отварной куриной грудки;
– черный молотый перец;
– 400 граммов майонеза.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте овощи, очистите от кожуры. Картофель разрежьте пополам, если морковь большого размера тоже разрежьте на большие куски.

  2. Отварите овощи в подсоленной воде до готовности (20 – 30 минут).

  3. Лук почистите от шелухи, нарежьте мелкими кубиками. Отварите куриные яйца в подсоленной кипящей воде 8 – 9 минут.

  4. Свежие огурцы можно очистить от кожуры по желанию. Нарежьте их средними кубиками.

  5. Предварительно отварите куриную грудку в подсоленной воде (20 – 35 минут). Немножко охладите мясо и нарежьте кусочками. Нарежьте яйца произвольными кубиками.

Примите во внимание! В салате можно использовать уже готовую курочку су-вид – это сэкономит вам время, а мясо будет нежным и сочным.

  1. Охладите отваренные до готовности овощи и нарежьте кубиками.

  2. Смешайте все ингредиенты в глубокой салатнице.

  3. Перемешайте их и сдобрите черным молотым перцем.

  4. Заправьте майонезом оливье и тщательно перемешайте салат.

Приятного аппетита! 

Интересно знать! Новогодние традиции и главные атрибуты праздника:

 

Автор: Богданна Рибак