Існує багато варіацій салату олів'є: з ковбасою, язиком, куркою, шинкою, зеленим горошком ти кукурудзою. Який з них готувати – обирати вам, а ми обожнюємо з курочкою су-від.

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Рецепт новорічного олів'є з ковбасою

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6


Салат олів'є з ковбасою / Фото Точка нет

Приготування:

  1. Ретельно помийте овочі, почистіть від шкірки. Картоплю розріжте навпіл, якщо морква великого розміру – теж розріжте на великі шматки. Відваріть курячі яйця у підсоленій киплячій воді 8 – 9 хвилин.
  1. Відваріть овочі у підсоленій воді до готовності (20 – 30 хвилин).
  1. Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте дрібними кубиками.
  1. Квашені огірки та ковбасу наріжте довільними кубиками (ми любимо нарізку середніми кубиками).
  1. Охолодіть відварені до готовності овочі та наріжте їх кубиками. Наріжте яйця довільними кубиками.
  1. Змішайте всі інгредієнти у глибокій салатниці. Перемішайте їх та присмачте чорним меленим перцем.
  1. Заправте олів'є майонезом та ретельно перемішайте салат.

Смачного!

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Рецепт новорічного олів'є з язиком

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 6


Салат олів'є з язиком / Фото Ясенсвіт

Приготування:

  1. Ретельно помийте овочі, почистіть від шкірки. Картоплю розріжте навпіл, якщо морква великого розміру – теж розріжте на великі шматки.
  1. Відваріть овочі у підсоленій воді до готовності (20 – 30 хвилин).
  1. Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте дрібними кубиками. Відваріть курячі яйця у підсоленій киплячій воді 8 – 9 хвилин.
  1. Квашені огірки наріжте довільними кубиками (ми любимо нарізку середніми кубиками).
  1. Попередньо відваріть язик у великій кількості води (1,5 – 2 години). Трішки охолодіть язик та обережно зніміть з нього шкірку.
  1. Наріжте язик кубиками або соломкою на вибір. Наріжте яйця довільними кубиками.
  1. Охолодіть відварені до готовності овочі та наріжте їх кубиками.
  1. Змішайте всі інгредієнти у глибокій салатниці.
  1. Перемішайте їх та присмачте чорним меленим перцем.
  1. Заправте олів'є майонезом та ретельно перемішайте салат.

Смачного!

Рецепт новорічного олів'є з куркою

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 6


Салат олів'є з куркою / Фото Рецепти юа

Приготування:

  1. Ретельно помийте овочі, почистіть від шкірки. Картоплю розріжте навпіл, якщо морква великого розміру – теж розріжте на великі шматки.
  1. Відваріть овочі у підсоленій воді до готовності (20 – 30 хвилин).
  1. Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте дрібними кубиками. Відваріть курячі яйця у підсоленій киплячій воді 8 – 9 хвилин.
  1. Свіжі огірки можна очистити від шкірки за бажанням. Наріжте їх середніми кубиками.
  1. Попередньо відваріть курячу грудку у підсоленій воді (20 – 35 хвилин). Трішки охолодіть м'ясо та наріжте шматочками. Наріжте яйця довільними кубиками.
  1. Охолодіть відварені до готовності овочі та наріжте їх кубиками.
  1. Змішайте всі інгредієнти у глибокій салатниці.
  1. Перемішайте їх та присмачте чорним меленим перцем.
  1. Заправте олів'є майонезом та ретельно перемішайте салат.

Смачного!

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