Существует много вариаций салата оливье: с колбасой, языком, курицей, ветчиной, зеленым горошком или кукурузой. Какой из них готовить – выбирать вам, а мы обожаем с курочкой су-вид.
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Рецепт новогоднего оливье с колбасой
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Салат оливье с колбасой / Фото Точка нет
Приготовление:
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Тщательно помойте овощи, очистите от кожуры. Картофель разрежьте пополам, если морковь большого размера тоже разрежьте на большие куски. Отварите куриные яйца в подсоленной кипящей воде 8 – 9 минут.
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Отварите овощи в подсоленной воде до готовности (20 – 30 минут).
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Лук почистите от шелухи, нарежьте мелкими кубиками.
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Квашенные огурцы и колбасу нарежьте произвольными кубиками (мы любим нарезку средними кубиками).
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Охладите отваренные до готовности овощи и нарежьте кубиками. Нарежьте яйца произвольными кубиками.
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Смешайте все ингредиенты в глубокой салатнице. Перемешайте их и сдобрите черным молотым перцем.
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Заправьте майонезом оливье и тщательно перемешайте салат.
Приятного аппетита!
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Рецепт новогоднего оливье с языком
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 6
Салат оливье с языком / Фото Ясенсвит
Приготовление:
-
Тщательно помойте овощи, очистите от кожуры. Картофель разрежьте пополам, если морковь большого размера тоже разрежьте на большие куски.
-
Отварите овощи в подсоленной воде до готовности (20 – 30 минут).
-
Лук почистите от шелухи, нарежьте мелкими кубиками. Отварите куриные яйца в подсоленной кипящей воде 8 – 9 минут.
-
Квашенные огурцы нарежьте произвольными кубиками (мы любим нарезку средними кубиками).
-
Предварительно отварите язык в большом количестве воды (1,5 – 2 часа). Немного охладите язык и осторожно снимите с него кожицу.
-
Нарежьте язык кубиками или соломкой на выбор. Нарежьте яйца произвольными кубиками.
-
Охладите отваренные до готовности овощи и нарежьте кубиками.
-
Смешайте все ингредиенты в глубокой салатнице.
-
Перемешайте их и сдобрите черным молотым перцем.
-
Заправьте майонезом оливье и тщательно перемешайте салат.
Приятного аппетита!
Рецепт новогоднего оливье с курицей
- Время: 80 минут
- Порции: 6
Салат оливье с курицей / Фото Рецепты юа
Приготовление:
-
Тщательно помойте овощи, очистите от кожуры. Картофель разрежьте пополам, если морковь большого размера тоже разрежьте на большие куски.
-
Отварите овощи в подсоленной воде до готовности (20 – 30 минут).
-
Лук почистите от шелухи, нарежьте мелкими кубиками. Отварите куриные яйца в подсоленной кипящей воде 8 – 9 минут.
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Свежие огурцы можно очистить от кожуры по желанию. Нарежьте их средними кубиками.
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Предварительно отварите куриную грудку в подсоленной воде (20 – 35 минут). Немножко охладите мясо и нарежьте кусочками. Нарежьте яйца произвольными кубиками.
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Охладите отваренные до готовности овощи и нарежьте кубиками.
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Смешайте все ингредиенты в глубокой салатнице.
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Перемешайте их и сдобрите черным молотым перцем.
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Заправьте майонезом оливье и тщательно перемешайте салат.
Приятного аппетита!
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