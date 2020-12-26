Вкусные рецепты вареников на Рождество: с тертым маком, вишнями, свежими яблоками, черносливом
По традиции на Сочельник готовят постные вареники со сладкой и соленой начинкой. К вашему вниманию – рецепты нежных, ароматных, сладких вареников с вишнями, тертым маком, свежими яблоками и черносливом.
SmachnoNews подготовил для вас подборку рецептов сладких вареников с различными начинками на Сочельник и Рождество. Традиционный украинский десерт – вареники с вишнями. Их можно готовить в течение всего года со свежей и замороженной вишней. Ароматный десерт понравится детям и взрослым.
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Вареники с тертым маком
- Для приготовления теста тщательно просейте муку в миске, чтобы не было комочков, добавить соли, 1 яйцо, влейте масло и воду – замесите тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 20–30 минут.
- Для приготовления начинки тщательно помойте мак, залейте кипятком на 45 минут, слейте воду через сито, перетрите мак в комбайне, добавьте сахара. Отдельно тщательно помойте изюм, залейте кипятком, оставьте на 10 минут, добавьте в мак, перемешайте.
- Разделите тесто на вареники на несколько частей, каждую из них раскатайте скалкой и сформируйте стаканом кружочки из теста. Выложите в центр чайной ложкой начинку из мака и закрепите края формируя вареник.
- В кастрюле с кипятком варите вареники 20 минут до готовности, выложите на тарелку.
Вареники з маком
Вареники з вишнями
- Для приготовления теста тщательно просейте муку в миске, чтобы не было комочков, добавить соли, влейте масло и воду – замесите тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 25 минут.
- Для приготовления начинки разморозьте вишню, добавьте сахар, перемешайте.
- Разделите тесто на вареники на несколько частей, каждую из них раскатайте скалкой и сформируйте стаканом кружочки из теста. Выложите в центр чайной ложкой начинку и закрепите края формируя вареник.
- В кастрюле с кипятком варите вареники 20 минут до готовности, выложите на тарелку.
Вареники з вишней
Вареники с черносливом и свежими яблоками
Вареники с яблоками
- Для приготовления теста тщательно просейте муку в миске, чтобы не было комочков, добавить соли, добавьте масло, воду – замесите тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 30 минут.
- Для приготовления начинки тщательно помойте яблоки, натрите на крупной терке. На сковороде на сливочном масле тушите 10 минут. Отдельно в тарелке тщательно помойте чернослив, залейте кипятком на 15 минут. В тушеные яблоки добавьте корицу, сахар, чернослив, перемешайте.
- Разделите тесто на вареники на несколько частей, каждую из них раскатайте скалкой и сформируйте стаканом кружочки из теста. Выложите в центр чайной ложкой начинку и закрепите края формируя вареник.
- В кастрюле с кипятком варите вареники 20 минут до готовности, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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