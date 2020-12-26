По традиции на Сочельник готовят постные вареники со сладкой и соленой начинкой. К вашему вниманию – рецепты нежных, ароматных, сладких вареников с вишнями, тертым маком, свежими яблоками и черносливом.

SmachnoNews подготовил для вас подборку рецептов сладких вареников с различными начинками на Сочельник и Рождество. Традиционный украинский десерт – вареники с вишнями. Их можно готовить в течение всего года со свежей и замороженной вишней. Ароматный десерт понравится детям и взрослым. Читайте также Вкусные рецепты вареников на Рождество: с творогом, картофелем и грибами Вареники с тертым маком Ингредиенты:

– 1 стакан воды;

– 1 яйцо;

– 4 стакана муки;

– 3 ст. л подсолнечного масла;

– щепотка соли;

– 2 ст. л сахара,

– 150 г мака;

– 50 г изюма. Для приготовления теста тщательно просейте муку в миске, чтобы не было комочков, добавить соли, 1 яйцо, влейте масло и воду – замесите тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 20–30 минут. Для приготовления начинки тщательно помойте мак, залейте кипятком на 45 минут, слейте воду через сито, перетрите мак в комбайне, добавьте сахара. Отдельно тщательно помойте изюм, залейте кипятком, оставьте на 10 минут, добавьте в мак, перемешайте. Разделите тесто на вареники на несколько частей, каждую из них раскатайте скалкой и сформируйте стаканом кружочки из теста. Выложите в центр чайной ложкой начинку из мака и закрепите края формируя вареник. В кастрюле с кипятком варите вареники 20 минут до готовности, выложите на тарелку. Вареники з маком Вареники з вишнями Ингредиенты:

– 1 стакан воды;

– 400 г вишни;

– 300 г муки;

– 3 ст. л подсолнечного масла;

– щепотка соли;

– 2 ст. л сахара. Для приготовления теста тщательно просейте муку в миске, чтобы не было комочков, добавить соли, влейте масло и воду – замесите тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 25 минут. Для приготовления начинки разморозьте вишню, добавьте сахар, перемешайте. Разделите тесто на вареники на несколько частей, каждую из них раскатайте скалкой и сформируйте стаканом кружочки из теста. Выложите в центр чайной ложкой начинку и закрепите края формируя вареник. В кастрюле с кипятком варите вареники 20 минут до готовности, выложите на тарелку. Вареники з вишней Вареники с черносливом и свежими яблоками Вареники с яблоками Ингредиенты:

– 1 стакан воды;

– 250 г яблок;

– 30 г сливочного масла 82%;

– 300 г муки;

– 3 ст. л подсолнечного масла;

– щепотка соли;

– 2 ст. л сахара

– 1 ст. л корицы. Для приготовления теста тщательно просейте муку в миске, чтобы не было комочков, добавить соли, добавьте масло, воду – замесите тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 30 минут. Для приготовления начинки тщательно помойте яблоки, натрите на крупной терке. На сковороде на сливочном масле тушите 10 минут. Отдельно в тарелке тщательно помойте чернослив, залейте кипятком на 15 минут. В тушеные яблоки добавьте корицу, сахар, чернослив, перемешайте. Разделите тесто на вареники на несколько частей, каждую из них раскатайте скалкой и сформируйте стаканом кружочки из теста. Выложите в центр чайной ложкой начинку и закрепите края формируя вареник. В кастрюле с кипятком варите вареники 20 минут до готовности, выложите на тарелку. Приятного аппетита!