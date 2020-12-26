Смачні рецепти вареників на Різдво: з тертим маком, з вишнями, свіжими яблуками, чорносливом
За традицією на Святий вечір готують пісні вареники з солодкою і солоною начинкою. До вашої уваги – рецепти ніжних, ароматних, солодких вареників з вишнями, тертим маком, свіжими яблуками та чорносливом.
SmachnoNews підготував для вас підбірку рецептів солодких вареників з різними начинками до Святвечора та Різдва. Традиційний український десерт – вареники з вишнями. Їх можна готувати протягом усього року із свіжої та замороженої вишні. Ароматний десерт сподобається дітям і дорослим.
Читайте також Смачні рецепти вареників на Різдво: з сиром, картоплею та грибами
Вареники з тертим маком
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно у мисці, щоб не було грудочок, додайте солі, яйце, влийте олію та воду – замісіть тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште на 20-30 хвилин.
- Для приготування начинки ретельно помийте мак, залийте окропом на 45 хвилин, злийте воду через сито, перетріть мак у комбайні, додайте цукру. Окремо ретельно помийте родзинки, залийте окропом, залиште на 10 хвилин, додайте у мак, перемішайте.
- Розділіть тісто на вареники на декілька частин, кожне з них розкачайте скалкою та сформуйте склянкою кружальця з тіста. Викладіть у центр чайною ложкою начинку з маку та защепіть краї формуючи вареник.
- У каструлі в окропі варіть вареники 20 хвилин до готовності, викладіть на тарілку.
Вареники з маком
Вареники з вишнями
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно у мисці, щоб не було грудочок, додайте солі, влийте олію та воду – замісіть тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште на 25 хвилин.
- Для приготування начинки розморозьте вишню, додайте цукру, перемішайте.
- Розділіть тісто на декілька частин, кожне з них розкачайте скалкою та сформуйте склянкою кружальця з тіста. Викладіть у центр чайною ложкою начинку та защепіть краї формуючи вареник.
- У каструлі в окропі варіть вареники 20 хвилин до готовності, викладіть на тарілку.
Вареники з вишнею
Вареники з чорносливом та свіжими яблуками
Вареники з яблуками
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно у мисці, щоб не було грудочок, додайте солі, додайте олію, воду – замісіть тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште на 30 хвилин.
- Для приготування начинки ретельно помийте яблука, натріть на грубій тертці. На пательні на вершковому маслі тушкуйте 10 хвилин. Окремо у тарілці ретельно помийте чорнослив, залийте окропом на 15 хвилин. У тушковані яблука додайте корицю, цукор, чорнослив, перемішайте.
- Розділіть тісто на вареники на декілька частин, кожне з них розкачайте скалкою та сформуйте склянкою кружальця з тіста. Викладіть у центр чайною ложкою начинку з маку та защепіть краї формуючи вареник.
- У каструлі в окропі варіть вареники 20 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!
Поділитися новиною