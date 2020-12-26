За традицією на Святий вечір готують пісні вареники з солодкою і солоною начинкою. До вашої уваги – рецепти ніжних, ароматних, солодких вареників з вишнями, тертим маком, свіжими яблуками та чорносливом.

SmachnoNews підготував для вас підбірку рецептів солодких вареників з різними начинками до Святвечора та Різдва. Традиційний український десерт – вареники з вишнями. Їх можна готувати протягом усього року із свіжої та замороженої вишні. Ароматний десерт сподобається дітям і дорослим. Читайте також Смачні рецепти вареників на Різдво: з сиром, картоплею та грибами Вареники з тертим маком Інгредієнти:

– 1 склянка води;

– 1 яйце;

– 4 склянки борошна;

– 3 ст. л соняшникової олії;

– дрібка солі;

– 2 ст. л цукру;

– 150 г маку;

– 50 г родзинок. Для приготування тіста ретельно просійте борошно у мисці, щоб не було грудочок, додайте солі, яйце, влийте олію та воду – замісіть тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште на 20-30 хвилин. Для приготування начинки ретельно помийте мак, залийте окропом на 45 хвилин, злийте воду через сито, перетріть мак у комбайні, додайте цукру. Окремо ретельно помийте родзинки, залийте окропом, залиште на 10 хвилин, додайте у мак, перемішайте. Розділіть тісто на вареники на декілька частин, кожне з них розкачайте скалкою та сформуйте склянкою кружальця з тіста. Викладіть у центр чайною ложкою начинку з маку та защепіть краї формуючи вареник. У каструлі в окропі варіть вареники 20 хвилин до готовності, викладіть на тарілку. Вареники з маком Вареники з вишнями Інгредієнти:

– 1 склянка води;

– 400 г вишні;

– 300 г борошна;

– 3 ст. л соняшникової олії;

– дрібка солі;

– 2 ст. л цукру. Для приготування тіста ретельно просійте борошно у мисці, щоб не було грудочок, додайте солі, влийте олію та воду – замісіть тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште на 25 хвилин. Для приготування начинки розморозьте вишню, додайте цукру, перемішайте. Розділіть тісто на декілька частин, кожне з них розкачайте скалкою та сформуйте склянкою кружальця з тіста. Викладіть у центр чайною ложкою начинку та защепіть краї формуючи вареник. У каструлі в окропі варіть вареники 20 хвилин до готовності, викладіть на тарілку. Вареники з вишнею Вареники з чорносливом та свіжими яблуками Вареники з яблуками Інгредієнти:

– 1 склянка води;

– 250 г яблук;

– 30 г вершкового масла 82%;

– 300 г борошна;

– 3 ст. л соняшникової олії;

– дрібка солі;

– 2 ст. л цукру

– 1 ст. л кориці. Для приготування тіста ретельно просійте борошно у мисці, щоб не було грудочок, додайте солі, додайте олію, воду – замісіть тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште на 30 хвилин. Для приготування начинки ретельно помийте яблука, натріть на грубій тертці . На пательні на вершковому маслі тушкуйте 10 хвилин. Окремо у тарілці ретельно помийте чорнослив, залийте окропом на 15 хвилин. У тушковані яблука додайте корицю, цукор, чорнослив, перемішайте. Розділіть тісто на вареники на декілька частин, кожне з них розкачайте скалкою та сформуйте склянкою кружальця з тіста. Викладіть у центр чайною ложкою начинку з маку та защепіть краї формуючи вареник. У каструлі в окропі варіть вареники 20 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!