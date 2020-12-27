Рецепты кутьи на Рождество: из пшена, пшеницы, риса с орехами, цукатами и сухофруктами
Основное блюдо в Сочельник - кутья. Ее готовят из пшеницы, ячменя или риса с добавлением сухофруктов, мака, меда, орехов.
SmachnoNews подготовил для вас подборку рецептов кутьи на Сочельник и Рождество с тремя различными рецептами кутьи. Считается, что чем богаче кутья, тем больше счастья и достатка ждет семью в новом году.
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Пшеничная кутья с орехами и изюмом
- Для приготовления кутьи тщательно помойте пшеницу, замочите в воде на 3 часа.
- В кастрюле варите пшеницу 2-3 часа на среднем огне до полной готовности.
- Тщательно помойте мак, залейте кипятком на 30 минут, слейте воду через сито.
- Хорошо разотрите мак в ступке (или комбайне) до появления белого "молочка", добавьте воды, меда, перемешайте.
- Тщательно помойте курагу, залейте теплой водой, оставьте на 15 минут.
- Очистите орехи, подсушите и измельчите.
- К готовой пшенице добавьте мак, орехи и изюм, тщательно перемешайте. По желанию добавьте компот из сухофруктов.
Кутья из пшеницы
Кутья из пшена с маком, корицей и цукатами
- Для приготовления кутьи тщательно помойте пшено, замочите в кипятке на 15 минут.
- В кастрюле варите пшено на среднем огне до полной готовности.
- Тщательно помойте мак, залейте кипятком на 30 минут, слейте воду через сито.
- Хорошо разотрите мак в ступке (или комбайне) до появления белого "молочка", добавьте воды, меда, перемешайте.
- Очистите орехи, подсушите и измельчите.
- К готовой каше добавьте мак, ванильный сахар, корицы, орехи, цукаты, изюм, тщательно перемешайте. При подаче добавьте компот из сухофруктов.
Кутья из пшена
Рис с медом и сухофруктами
Кутья с рисом и курагой
- Для приготовления кутьи тщательно помойте рис, замочите в воде на 20 минут, промойте.
- В кастрюле с кипятком варите рис на среднем огне до полной готовности.
- Тщательно помойте мак, залейте кипятком на 30-45 минут, слейте воду через сито.
- Хорошо разотрите мак в ступке (или комбайне) до появления белого "молочка", добавьте воды, меда, перемешайте.
- Очистите орехи, подсушите и измельчите.
- Тщательно помойте курагу, изюм, залейте кипятком, оставьте на 20 минут.
- К сваренного риса добавьте меда, мак, орехи, изюм, курагу, тщательно перемешайте. При подаче добавьте компот из сухофруктов.
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