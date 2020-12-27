Основное блюдо в Сочельник - кутья. Ее готовят из пшеницы, ячменя или риса с добавлением сухофруктов, мака, меда, орехов.

SmachnoNews подготовил для вас подборку рецептов кутьи на Сочельник и Рождество с тремя различными рецептами кутьи. Считается, что чем богаче кутья, тем больше счастья и достатка ждет семью в новом году.

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Пшеничная кутья с орехами и изюмом

Ингредиенты:

- 350 г пшеницы;

- 100 г мака;

- 2-3 ст. л меда;

- 100 г грецких орехов;

- 100 г изюма;

- 100 г кураги.

Для приготовления кутьи тщательно помойте пшеницу, замочите в воде на 3 часа. В кастрюле варите пшеницу 2-3 часа на среднем огне до полной готовности. Тщательно помойте мак, залейте кипятком на 30 минут, слейте воду через сито. Хорошо разотрите мак в ступке (или комбайне) до появления белого "молочка", добавьте воды, меда, перемешайте. Тщательно помойте курагу, залейте теплой водой, оставьте на 15 минут. Очистите орехи, подсушите и измельчите. К готовой пшенице добавьте мак, орехи и изюм, тщательно перемешайте. По желанию добавьте компот из сухофруктов.

Кутья из пшеницы

Кутья из пшена с маком, корицей и цукатами

Ингредиенты:

- 300 г пшена;

- 150 г мака;

- 3 ст. л меда;

- 100 г грецких орехов;

- 100 г изюма;

- 100 г цукатов;

- 1 ч.л корицы;

- 15 г ванильного сахара.

Для приготовления кутьи тщательно помойте пшено, замочите в кипятке на 15 минут. В кастрюле варите пшено на среднем огне до полной готовности. Тщательно помойте мак, залейте кипятком на 30 минут, слейте воду через сито. Хорошо разотрите мак в ступке (или комбайне) до появления белого "молочка", добавьте воды, меда, перемешайте. Очистите орехи, подсушите и измельчите. К готовой каше добавьте мак, ванильный сахар, корицы, орехи, цукаты, изюм, тщательно перемешайте. При подаче добавьте компот из сухофруктов.

Кутья из пшена

Рис с медом и сухофруктами

Кутья с рисом и курагой

Ингредиенты:

- 250 г риса;

- 150 г мака;

- 3 ст. л. меда;

- 100 г грецких орехов;

- 100 г изюма;

- 100 г кураги.