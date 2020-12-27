Рецепти куті на Різдво: з пшона, пшениці, рису з горіхами, цукатами та сухофруктами
Найголовніша страва у Святвечір – кутя. Її готують з пшениці, ячменю або рису, із додаванням сухофруктів, маку, меду, горіхів.
SmachnoNews підготував для вас підбірку рецептів до Святвечора та Різдва з трьома різними рецептами куті. Вважається, що чим багатша кутя, тим більше щастя і достатку чекає сім'ю в новому році.
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Пшенична кутя з горіхами і родзинками
- Для приготування куті ретельно помийте пшеницю, замочіть у воді на 3 години.
- У каструлі варіть пшеницю 2-3 години на середньому вогні, щоб стала м'якою до повної готовності.
- Ретельно помийте мак, залийте окропом на 30 хвилин, злийте воду через сито, перетріть мак у ступці (або комбайні) до появи білого "молочка", додайте води, меду, перемішайте.
- Ретельно помийте курагу, залийте теплою водою, залиште на 15 хвилин.
- Почистіть горіхи, підсушіть та подрібніть.
- До готової пшениці додайте мак, горіхи та родзинки, ретельно перемішайте. За бажанням додайте узвар.
Кутя з пшениці
Кутя з пшона з маком, корицею і цукатами
- Для приготування куті ретельно помийте пшоно, замочіть в окропі на 15 хвилин.
- У каструлі варіть пшоно на середньому вогні до повної готовності.
- Ретельно помийте мак, залийте окропом на 30 хвилин, злийте воду через сито, перетріть мак у ступці (або комбайні) до появи білого "молочка", додайте води, меду, перемішайте.
- Почистіть горіхи, підсушіть та подрібніть.
- До готової каші додайте мак, ванільний цукор, кориці, горіхи, цукати, родзинки, ретельно перемішайте. При подачі додайте узвар.
Кутя з пшона
Рис з медом та сухофруктами
Кутя з рисом та курагою
- Для приготування куті ретельно помийте рис, замочіть у воді на 20 хвилин, промийте.
- У каструлі з окропом варіть рис на середньому вогні до повної готовності.
- Ретельно помийте мак, залийте окропом на 30-45 хвилин, злийте воду через сито, перетріть мак у ступці (або комбайні) до появи білого "молочка", додайте води, меду, перемішайте.
- Почистіть горіхи, підсушіть та подрібніть.
- Ретельно помийте курагу, родзинки, залийте окропом, залиште на 20 хвилин.
- До звареного рису додайте меду, мак, горіхи, родзинки, курагу, ретельно перемішайте. При подачі додайте узвар.
Джерело: SmachnoNews
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