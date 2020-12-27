Найголовніша страва у Святвечір – кутя. Її готують з пшениці, ячменю або рису, із додаванням сухофруктів, маку, меду, горіхів.

SmachnoNews підготував для вас підбірку рецептів до Святвечора та Різдва з трьома різними рецептами куті. Вважається, що чим багатша кутя, тим більше щастя і достатку чекає сім'ю в новому році.

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Пшенична кутя з горіхами і родзинками

Інгредієнти:

– 350 г пшениці;

– 100 г маку;

– 2-3 ст. л меду;

– 100 г горіхів волоських;

– 100 г родзинок;

– 100 г кураги.

Для приготування куті ретельно помийте пшеницю, замочіть у воді на 3 години. У каструлі варіть пшеницю 2-3 години на середньому вогні, щоб стала м'якою до повної готовності. Ретельно помийте мак, залийте окропом на 30 хвилин, злийте воду через сито, перетріть мак у ступці (або комбайні) до появи білого "молочка", додайте води, меду, перемішайте. Ретельно помийте курагу, залийте теплою водою, залиште на 15 хвилин. Почистіть горіхи, підсушіть та подрібніть. До готової пшениці додайте мак, горіхи та родзинки, ретельно перемішайте. За бажанням додайте узвар.

Кутя з пшениці

Кутя з пшона з маком, корицею і цукатами

Інгредієнти:

– 300 г пшона;

– 150 г маку;

– 3 ст. л меду;

– 100 г горіхів волоських;

– 100 г родзинок;

– 100 г цукатів;

– 1 ч.л кориці;

– 15 г ванільного цукру.

Для приготування куті ретельно помийте пшоно, замочіть в окропі на 15 хвилин. У каструлі варіть пшоно на середньому вогні до повної готовності. Ретельно помийте мак, залийте окропом на 30 хвилин, злийте воду через сито, перетріть мак у ступці (або комбайні) до появи білого "молочка", додайте води, меду, перемішайте. Почистіть горіхи, підсушіть та подрібніть. До готової каші додайте мак, ванільний цукор, кориці, горіхи, цукати, родзинки, ретельно перемішайте. При подачі додайте узвар.

Кутя з пшона

Рис з медом та сухофруктами

Кутя з рисом та курагою

Інгредієнти:

– 250 г рису;

– 150 г маку;

– 3 ст. л меду;

– 100 г горіхів волоських;

– 100 г родзинок;

– 100 г кураги.