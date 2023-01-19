Саме за китайським календарем, рік кролика (кота) настане у ніч з 21 на 22 січня 2023 року. Щоб гідно його зустріти, пропонуємо приготувати кілька смачних та простих у приготуванні сирних закусок, до святкового столу.
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На всі три рецепти вам потрібно всього пів години, а насолоджуватися неймовірними смаками з гостями чи рідними вибудете ще довго.
Сирна дошка з брі
- Час: 10 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Робимо на сирі брі неглибокі надрізи, вставляємо у них шматочки часнику.
- Викладаємо тонко нарізаний багет на деко, посипаємо спеціями, поливаємо олією, запікаємо при 200 градусах 15 хвилин.
Смачного!
Сир брі у паніровці
- Час: 15 хвилин
- Порції: 16 шматочків
Приготування:
- Сир брі нарізаємо на 16 невеликих шматочків і паніруємо: шматочки сиру обвалюємо в борошні, потім у яйцях, попередньо збовтаних, далі у панірувальних сухарях, знову у яйцях і сухарях. Таким чином паніруємо всі шматочки.
- Обсмажуємо їх на помірному вогні в розігрітій олії до золотистості.
- Викладаємо на шар паперового рушника, аби увібрався зайвий жир.
- Подаємо до столу із журавлиновим соусом.
Смачного!
Канапки з сиром брі
- Час: 5 – 10 хвилин
- Порції: 16 штук
Приготування:
- На шпажки одягаємо сир, шматочок м'яса і оливки.
- Красиво викладаємо на тарілку та подаємо до столу.
- Оливки можна замінити на в'ялені томати, шматочок огірка чи каперси.
Смачного!