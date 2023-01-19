Саме за китайським календарем, рік кролика (кота) настане у ніч з 21 на 22 січня 2023 року. Щоб гідно його зустріти, пропонуємо приготувати кілька смачних та простих у приготуванні сирних закусок, до святкового столу.

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На всі три рецепти вам потрібно всього пів години, а насолоджуватися неймовірними смаками з гостями чи рідними вибудете ще довго.

Сирна дошка з брі

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– сир брі;

– 1 зубчик часнику;

– орегано;

– розмарин;

– оливкова олія.

Приготування:

Робимо на сирі брі неглибокі надрізи, вставляємо у них шматочки часнику.

Викладаємо тонко нарізаний багет на деко, посипаємо спеціями, поливаємо олією, запікаємо при 200 градусах 15 хвилин.

Смачного!

Сир брі у паніровці

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 16 шматочків

Інгредієнти:

– 200 – 300 мілілітрів олії;

– 1 сир брі

– 2 курячих яйця

– борошно

– панірувальні сухарі.

Приготування:

Сир брі нарізаємо на 16 невеликих шматочків і паніруємо: шматочки сиру обвалюємо в борошні, потім у яйцях, попередньо збовтаних, далі у панірувальних сухарях, знову у яйцях і сухарях. Таким чином паніруємо всі шматочки.

Обсмажуємо їх на помірному вогні в розігрітій олії до золотистості.

Викладаємо на шар паперового рушника, аби увібрався зайвий жир.

Подаємо до столу із журавлиновим соусом.

Смачного!

Канапки з сиром брі

Час: 5 – 10 хвилин

5 – 10 хвилин Порції: 16 штук

Інгредієнти:

– 1 сир брі;

– м'ясо на ваш смак (хамон, прошуто, нарізка салямі);

– оливки.

Приготування:

На шпажки одягаємо сир, шматочок м'яса і оливки.

Красиво викладаємо на тарілку та подаємо до столу.

Оливки можна замінити на в'ялені томати, шматочок огірка чи каперси.

Смачного!