Найсмачніші цукерки – приготовлені вдома. Ми підготували для вас рецепт смачних трюфелів з кокосовою стружкою, які легко готуються.

Смачний солодкий десерт з білого шоколаду та кокосовою стружкою сподобається всім не тільки смаком, а й презентацією. Зберігати цукерки можна не більше трьох, а у холодильнику – до п'яти днів. Читайте також Низькокалорійне кукурудзяне печиво: рецепт, який можна на дієті Рецепт цукерок Інгредієнти:

– 200 грамів білого шоколаду;

– 100 грамів вершків 30-33%;

– 30 грамів вершкового масла 82%;

– 180 грамів кокосової стружки. Порції: 25-30 шт. Білий шоколад подрібніть ножем, викладіть у миску. У каструлі розігрійте вершки з маслом до температури 80 градусів до розтанення, додайте 150 грамів кокосової стружки, вилийте у шоколад, перемішайте до однорідної консистенції. Загорніть харчовою плівкою, залиште у холодильнику протягом 1-1,5 години. З тіста сформуйте кульки, обваляйте у кокосовій стружці. Викладіть на тарілку. Смачного!