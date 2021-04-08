Як приготувати трюфелі з кокосовою стружкою: домашній рецепт
Найсмачніші цукерки – приготовлені вдома. Ми підготували для вас рецепт смачних трюфелів з кокосовою стружкою, які легко готуються.
Джерело:24 канал
Смачний солодкий десерт з білого шоколаду та кокосовою стружкою сподобається всім не тільки смаком, а й презентацією. Зберігати цукерки можна не більше трьох, а у холодильнику – до п'яти днів.
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Рецепт цукерок
Порції: 25-30 шт.
- Білий шоколад подрібніть ножем, викладіть у миску.
- У каструлі розігрійте вершки з маслом до температури 80 градусів до розтанення, додайте 150 грамів кокосової стружки, вилийте у шоколад, перемішайте до однорідної консистенції.
- Загорніть харчовою плівкою, залиште у холодильнику протягом 1-1,5 години.
- З тіста сформуйте кульки, обваляйте у кокосовій стружці.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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