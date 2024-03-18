По этому рецепту трубочки получатся идеальными. Они погрузят вас в детство.
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Трубочки с белково-заварным кремом
- Время: 1 час
- Порций: 8
Приготовление:
- Муку, разрыхлитель и соль смешайте. Добавьте холодное масло и вымешайте до крошки.
- После этого добавьте сметану и желток. Вымешайте тесто и положите в холод на 15 минут.
- Раскатайте тесто и нарежьте на полоски. Намотайте их на формы, смажьте желтком и выпекайте 20 минут при 180 градусах.
- Тем временем соедините сахар и воду. Поставьте смесь на огонь. Когда она закипит, начните взбивать белки до пенки. Сироп нужно варить 10 – 15 минут после закипания.
- Постоянно взбивая белки, влейте в них тоненькой струйкой сироп. Когда масса станет держать форму, она будет готова.
- Переложите крем в кондитерский мешочек и начините трубочки.