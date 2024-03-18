За цим рецептом трубочки вийдуть ідеальними. Вони занурять вас у дитинство.

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Трубочки з білково-заварним кремом

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Борошно, розпушувач та сіль змішайте. Додайте холодне масло та вимішайте до крихти.
  2. Після цього додайте сметану та жовток. Вимішайте тісто та покладіть в холод на 15 хвилин.
  3. Розкачайте тісто та наріжте на смужки. Намотайте їх на форми, змастіть жовтком та випікайте 20 хвилин при 180 градусах.
  4. Тим часом з'єднайте цукор та воду. Поставте суміш на вогонь. Коли вона закипить, почніть збивати білки до пінки. Сироп потрібно варити 10 – 15 хвилин після закипання.
  5. Постійно збиваючи білки, влийте в них тоненькою цівочкою сироп. Коли маса стане тримати форму, вона буде готова.
  6. Перекладіть крем у кондитерський мішечок та начиніть трубочки.