За цим рецептом трубочки вийдуть ідеальними. Вони занурять вас у дитинство.
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Трубочки з білково-заварним кремом
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Приготування:
- Борошно, розпушувач та сіль змішайте. Додайте холодне масло та вимішайте до крихти.
- Після цього додайте сметану та жовток. Вимішайте тісто та покладіть в холод на 15 хвилин.
- Розкачайте тісто та наріжте на смужки. Намотайте їх на форми, змастіть жовтком та випікайте 20 хвилин при 180 градусах.
- Тим часом з'єднайте цукор та воду. Поставте суміш на вогонь. Коли вона закипить, почніть збивати білки до пінки. Сироп потрібно варити 10 – 15 хвилин після закипання.
- Постійно збиваючи білки, влийте в них тоненькою цівочкою сироп. Коли маса стане тримати форму, вона буде готова.
- Перекладіть крем у кондитерський мішечок та начиніть трубочки.