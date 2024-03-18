Самый вкусный десерт детства: проверенный рецепт идеальных трубочек с кремом
18 марта 2024, 01:05Читати новину українською
Источник:danilchenko_77
Пожалуй, ни один человек не откажется от угощения сладкими трубочками с белковым кремом. Попробуйте приготовить их самостоятельно.
По этому рецепту трубочки получатся идеальными. Они погрузят вас в детство.
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Трубочки с белково-заварным кремом
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 220 граммов муки;
– 100 граммов масла;
– 120 граммов сметаны;
– щепотка соли;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 яйца.
Крем:
– 100 миллилитров воды;
– 200 граммов сахара;
– 3 белка;
– лимонный сок по вкусу.
Приготовление:
- Муку, разрыхлитель и соль смешайте. Добавьте холодное масло и вымешайте до крошки.
- После этого добавьте сметану и желток. Вымешайте тесто и положите в холод на 15 минут.
- Раскатайте тесто и нарежьте на полоски. Намотайте их на формы, смажьте желтком и выпекайте 20 минут при 180 градусах.
- Тем временем соедините сахар и воду. Поставьте смесь на огонь. Когда она закипит, начните взбивать белки до пенки. Сироп нужно варить 10 – 15 минут после закипания.
- Постоянно взбивая белки, влейте в них тоненькой струйкой сироп. Когда масса станет держать форму, она будет готова.
- Переложите крем в кондитерский мешочек и начините трубочки.