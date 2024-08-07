Трубочки с белково-заварным кремом: элементарный рецепт за 25 минут
7 августа 2024, 23:59Читати новину українською
Источник:Yuliia.senych
Трубочки с кремом все помнят с детства. Однако не все знают, что сделать их можно за полчаса.
Для этого надо использовать готовое слоеное тесто. Попробуйте – вам понравится.
Стоит попробовать Раз, два – и готово: готовим нежную шарлотку с белым наливом
Трубочки с белково-заварным кремом
- Время: 25 минут
- Порций: 4
– 1 пласт слоеного теста;
– желток;
– 2 белка;
– 50 миллилитров воды;
– 150 граммов сахара;
– щепотка лимонной кислоты;
– щепотка соли.
Смотрите, как готовить трубочки с кремом: видео
Приготовление:
- Слоеное тесто нарежьте на тонкие полоски шириной 1,5 – 2 сантиметра. Если есть формы для выпекания, то оберните их тестом. Если нет, сформируйте конусные формы из фольги.
- Смажьте трубочки желтком и отправьте выпекаться при температуре 180 градусов 15 – 20 минут.
- Для крема горячую воду соедините с сахаром и отправьте вариться. Добавьте лимонную кислоту и варите сироп до загустения. Одновременно взбейте белки до пышности.
- Влейте горячий сироп и продолжайте взбивать. Взбивайте белки миксером до острых пиков и посветления 7 – 10 минут.
- Снимите трубочки с форм, наполните кремом с помощью кондитерского мешка и посыпьте сахарной пудрой.