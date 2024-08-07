Для цього треба використати готове листкове тісто. Спробуйте – вам сподобається.

Варто спробувати Раз, два – і готово: готуємо ніжну шарлотку з білим наливом

Трубочки з білково-заварним кремом

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як готувати трубочки з кремом: відео

Приготування:

  1. Листкове тісто наріжте на тонкі смужки шириною 1,5 – 2 сантиметри. Якщо є форми для випікання, то обгорніть їх тістом. Якщо немає, сформуйте конусні форми з фольги.
  2. Змастіть трубочки жовтком та відправте випікатись при температурі 180 градусів 15 – 20 хвилин.
  3. Для крему гарячу воду з'єднайте з цукром і відправте варитись. Додайте лимонну кислоту і варіть сироп до загустіння. Одночасно збийте білки до пишності.
  4. Влийте гарячий сироп і продовжуйте збивати. Збивайте білки міксером до гострих піків і посвітління 7 – 10 хвилин.
  5. Зніміть трубочки з форм, наповніть кремом за допомогою кондитерського мішка і посипте цукровою пудрою.