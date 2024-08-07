Для цього треба використати готове листкове тісто. Спробуйте – вам сподобається.
Варто спробувати Раз, два – і готово: готуємо ніжну шарлотку з білим наливом
Трубочки з білково-заварним кремом
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як готувати трубочки з кремом: відео
Приготування:
- Листкове тісто наріжте на тонкі смужки шириною 1,5 – 2 сантиметри. Якщо є форми для випікання, то обгорніть їх тістом. Якщо немає, сформуйте конусні форми з фольги.
- Змастіть трубочки жовтком та відправте випікатись при температурі 180 градусів 15 – 20 хвилин.
- Для крему гарячу воду з'єднайте з цукром і відправте варитись. Додайте лимонну кислоту і варіть сироп до загустіння. Одночасно збийте білки до пишності.
- Влийте гарячий сироп і продовжуйте збивати. Збивайте білки міксером до гострих піків і посвітління 7 – 10 хвилин.
- Зніміть трубочки з форм, наповніть кремом за допомогою кондитерського мішка і посипте цукровою пудрою.