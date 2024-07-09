Хрустящие трубочки с заварным кремом: готовим быстрый десерт из теста фило
9 июля 2024, 13:58Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Вкусный десерт можно приготовить очень просто. В этом вам поможет уже готовое тесто фило.
Вам достаточно лишь сделать крем и начинить им трубочки. Ягоды придадут десерту еще больше вкуса и пользы.
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Трубочки с заварным кремом
- Время: 50 минут + 5 часов
- Порций: 6
– 1 упаковка теста фило;
– масло по вкусу.
Крем:
– 500 миллилитров молока;
– 4 желтка;
– 50 граммов крахмала;
– 100 граммов сахара;
– 2 упаковки ванильного сахара.
Смотрите, как готовить трубочки с кремом: видео
Приготовление:
- Тесто разморозьте. Смажьте листы маслом. Сложите края к центру друг на друга. Далее сложите в треугольник несколько раз и в конце обрежьте край, чтобы образовался конверт.
- Внутрь трубочки вставьте пергаментную бумагу и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
- Для крема соедините молоко с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте яйца и муку и варите до загустения. Если будут комочки, взбейте блендером. Накройте пленкой в контакт и оставьте в холодильнике на 4 – 6 часов.
- Перед наполнением трубочек крем хорошо перемешайте и переложите в кондитерский мешок. Наполните трубочки и внутрь положите любимые ягоды. Закройте кремом и по желанию посыпьте миндальными хлопьями.