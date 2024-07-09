Вам достаточно лишь сделать крем и начинить им трубочки. Ягоды придадут десерту еще больше вкуса и пользы.
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Трубочки с заварным кремом
- Время: 50 минут + 5 часов
- Порций: 6
Смотрите, как готовить трубочки с кремом: видео
Приготовление:
- Тесто разморозьте тесто. Смажьте листы маслом. Сложите края к центру друг на друга. Далее сложите в треугольник несколько раз и в конце обрежьте край, чтобы образовался конверт.
- Внутрь трубочки вставьте пергаментную бумагу и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
- Для крема соедините молоко с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте яйца и муку и варите до загустения. Если будут комочки, взбейте блендером. Накройте пленкой в контакт и оставьте в холодильнике на 4 – 6 часов.
- Перед наполнением трубочек крем хорошо перемешайте и переложите в кондитерский мешок. Наполните трубочки и внутрь положите любимые ягоды. Закройте кремом и по желанию посыпьте миндальными хлопьями.