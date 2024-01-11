Вкуснее, чем из кондитерской: проверенный рецепт настоящей турецкой пахлавы
11 января 2024, 22:26Читати новину українською
Источник:katlin_stay
Вы вполне можете приготовить настоящую турецкую пахлаву своими силами. С этим рецептом даже не нужно будет печь тесто.
Вам нужна только пачка фило. Это тесто уже тонко раскатано, так что оно отлично подойдет для приготовления пахлавы.
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Настоящая турецкая пахлава – пошаговый рецепт
- Время: 50 минут
- Порций: 8
– 1 пачка теста фило;
– 125 граммов масла;
– 30 граммов подсолнечного масла;
– 100 граммов орешков;
– 150 миллилитров воды;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Измельчите орешки. Растопите сливочное масло, добавьте растительное и перемешайте.
- На дно формы налейте немного масла. Положите половину листьев фило.
- На тесто равномерно распределите орешки и накройте второй половиной фило.
- Вылейте сверху все масло и распределите. Нарежьте на порционные кусочки.
- Отправьте выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку на 20 – 25 минут до золотистого цвета.
- Тем временем приготовьте сироп. Соедините сахар, воду и сок лимона. Поставьте на плиту и доведите до кипения. Проварите несколько минут.
- Горячую пахлаву залейте сиропом. Дайте десерту настояться и остыть несколько часов. Подавайте пахлаву холодной и с мороженым.