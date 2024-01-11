Вам потрібна лише пачка філо. Це тісто вже тонко розкачане, тож воно чудово підійде для приготування пахлави.
Варто спробувати У вас точно є все для цього рецепта: готуємо ідеальний бабусин пиріг на кефірі
Справжня турецька пахлава – покроковий рецепт
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Подрібніть горішки. Розтопіть вершкове масло, додайте рослинну олію і перемішайте.
- На дно форми налийте трохи масла. Покладіть половину листів філо.
- На тісто рівномірно розподіліть горішки та накрийте другою половиною філо.
- Вилийте зверху все масло і розподіліть. Наріжте на порційні шматочки.
- Відправте випікатись в розігріту до 170 градусів духовку на 20 – 25 хвилин до золотистого кольору.
- Тим часом приготуйте сироп. З'єднайте цукор, воду і сік лимону. Поставте на плиту і доведіть до кипіння. Проваріть декілька хвилин.
- Гарячу пахлаву залийте сиропом. Дайте десерту настоятися й охолонути декілька годин. Подавайте пахлаву холодною і з морозивом.