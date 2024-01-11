Вам потрібна лише пачка філо. Це тісто вже тонко розкачане, тож воно чудово підійде для приготування пахлави.

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Справжня турецька пахлава – покроковий рецепт

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Подрібніть горішки. Розтопіть вершкове масло, додайте рослинну олію і перемішайте.
  2. На дно форми налийте трохи масла. Покладіть половину листів філо.
  3. На тісто рівномірно розподіліть горішки та накрийте другою половиною філо.
  4. Вилийте зверху все масло і розподіліть. Наріжте на порційні шматочки.
  5. Відправте випікатись в розігріту до 170 градусів духовку на 20 – 25 хвилин до золотистого кольору.
  6. Тим часом приготуйте сироп. З'єднайте цукор, воду і сік лимону. Поставте на плиту і доведіть до кипіння. Проваріть декілька хвилин.
  7. Гарячу пахлаву залийте сиропом. Дайте десерту настоятися й охолонути декілька годин. Подавайте пахлаву холодною і з морозивом.