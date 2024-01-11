Ели ли вы турецкую пиццу: приготовьте чрезвычайное пиде с перцем и томатами
11 января 2024, 18:45Читати новину українською
Источник:katlin_stay
Турецкая кухня имеет свой аналог пиццы. Попытайтесь приготовить на обед или ужин пиде – вам понравится.
Из этих ингредиентов выйдет 2 пиде. Вы также можете менять начинку по своему вкусу.
Стоит попробовать Идеальное блюдо для всей семьи: готовим картофельную запеканку с курицей и грибами.
Турецкая пицца "Пиде"
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты для теста:
– 400 граммов муки;
– 5 граммов дрожжей;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовые ложки масла;
– 200 миллилитров теплой воды.
Начинка:
– 350 граммов фарша;
– 1 красная луковица;
– 1 болгарский перец;
– 1 помидор;
– соль, паприка, красный перец по вкусу;
– зеленый лук;
– лимон;
– гранат по желанию.
Приготовление:
- В теплой воде растворите сахар и дрожжи. Добавьте масло, соль и просеянную муку.
- Тщательно вымешивайте тесто примерно 3 – 4 минуты, после чего оставьте его отдыхать на 30 – 60 минут.
- Тем временем приготовьте начинку. Овощи измельчите в блендере и добавьте в фарш. Всыпьте специи и тщательно перемешайте.
- Тесто разделите на две части. Каждую раскатайте в форме лодки и выложите начинку. Загните бортики и хорошо придавите. При желании смажьте их желтком.
- Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25 – 30 минут. Готовое пиде украсьте зеленым луком, зернами граната и кусочками лимона.