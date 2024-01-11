Из этих ингредиентов выйдет 2 пиде. Вы также можете менять начинку по своему вкусу.
Стоит попробовать Идеальное блюдо для всей семьи: готовим картофельную запеканку с курицей и грибами.
Турецкая пицца "Пиде"
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Приготовление:
- В теплой воде растворите сахар и дрожжи. Добавьте масло, соль и просеянную муку.
- Тщательно вымешивайте тесто примерно 3 – 4 минуты, после чего оставьте его отдыхать на 30 – 60 минут.
- Тем временем приготовьте начинку. Овощи измельчите в блендере и добавьте в фарш. Всыпьте специи и тщательно перемешайте.
- Тесто разделите на две части. Каждую раскатайте в форме лодки и выложите начинку. Загните бортики и хорошо придавите. При желании смажьте их желтком.
- Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25 – 30 минут. Готовое пиде украсьте зеленым луком, зернами граната и кусочками лимона.