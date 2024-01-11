З цих інгредієнтів вийде 2 піде. Ви також можете змінювати начинку на свій смак.

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Турецька піца "Піде"

  • Час: 2 години
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. В теплій воді розчиніть цукор та дріжджі. Додайте олію, сіль і просіяне борошно.
  2. Ретельно вимішуйте тісто приблизно 3 – 4 хвилини, після чого залиште його відпочивати на 30 – 60 хвилин.
  3. Тим часом приготуйте начинку. Овочі подрібніть у блендері та додайте їх до фаршу. Всипте спеції та ретельно перемішайте.
  4. Тісто розділіть на дві частини. Кожну розкачайте у формі човника і викладіть начинку. Загніть бортики та добре придавіть. За бажанням змастіть їх жовтком.
  5. Випікайте у розігрітій до 200 градусів духовці 25 – 30 хвилин. Готове піде прикрасьте зеленою цибулею, зернами гранату та шматочками лимона.