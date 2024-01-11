З цих інгредієнтів вийде 2 піде. Ви також можете змінювати начинку на свій смак.
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Турецька піца "Піде"
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Приготування:
- В теплій воді розчиніть цукор та дріжджі. Додайте олію, сіль і просіяне борошно.
- Ретельно вимішуйте тісто приблизно 3 – 4 хвилини, після чого залиште його відпочивати на 30 – 60 хвилин.
- Тим часом приготуйте начинку. Овочі подрібніть у блендері та додайте їх до фаршу. Всипте спеції та ретельно перемішайте.
- Тісто розділіть на дві частини. Кожну розкачайте у формі човника і викладіть начинку. Загніть бортики та добре придавіть. За бажанням змастіть їх жовтком.
- Випікайте у розігрітій до 200 градусів духовці 25 – 30 хвилин. Готове піде прикрасьте зеленою цибулею, зернами гранату та шматочками лимона.