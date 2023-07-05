Украинские военные мужественно защищают нас от врага. Чтобы иметь достаточно сил, нужно хорошо питаться. Эктор Хименес-Браво приготовил простое, но сытное блюдо из доступных ингредиентов – тушеную капусту с мясом для ВСУ.

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Ее легко приготовить как в котле, так и в кастрюле на домашней кухне. Мясо выбирайте на свой вкус, ведь одинаково подходит и курятина, и говядина или свинина.

Рецепт тушеной капусты с мясом в котле

  • Время: 1 час
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Мясо жарим в котле с использованием растительного масла до образования корочки.
  • В котел добавляем произвольно нарезанный лук и морковь. Жарим смесь еще несколько минут.
  • Добавляем в сосуд мелко нарезанные помидоры, белокочанную капусту, стакан холодной воды, соль и черный молотый перец.
  • Тушим блюдо 15 – 20 минут под закрытой крышкой.
  • Подаем блюдо горячим и наслаждаемся вкусом.

Приятного аппетита!