Украинские военные мужественно защищают нас от врага. Чтобы иметь достаточно сил, нужно хорошо питаться. Эктор Хименес-Браво приготовил простое, но сытное блюдо из доступных ингредиентов – тушеную капусту с мясом для ВСУ.
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Ее легко приготовить как в котле, так и в кастрюле на домашней кухне. Мясо выбирайте на свой вкус, ведь одинаково подходит и курятина, и говядина или свинина.
Рецепт тушеной капусты с мясом в котле
- Время: 1 час
- Порции: 6
Приготовление:
- Мясо жарим в котле с использованием растительного масла до образования корочки.
- В котел добавляем произвольно нарезанный лук и морковь. Жарим смесь еще несколько минут.
- Добавляем в сосуд мелко нарезанные помидоры, белокочанную капусту, стакан холодной воды, соль и черный молотый перец.
- Тушим блюдо 15 – 20 минут под закрытой крышкой.
- Подаем блюдо горячим и наслаждаемся вкусом.
Приятного аппетита!