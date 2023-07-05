Українські військові мужньо захищають нас від ворога. Щоб мати достатньо сил, потрібно добре харчуватися. Ектор Хіменес-Браво приготував просту, але ситну страву з доступних інгредієнтів – тушковану капусту з м'ясом для ЗСУ.

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Її легко приготувати як в казані, так і в каструлі на домашній кухні. М'ясо обирайте на власний смак, адже однаково підходить і курятина, і яловичина чи свинина.

Рецепт тушкованої капусти з м'ясом в казані

  • Час: 1 година
  • Порції: 6

Приготування:

  • М’ясо смажимо в казані з використанням олії до утворення скоринки.
  • В казан додаємо довільно нарізану цибулю і моркву. Смажимо суміш ще кілька хвилин.
  • Додаємо в посудину дрібно нарізані помідори, білоголову капусту, склянку холодної води, сіль та чорний мелений перець.
  • Тушкуємо страву 15 – 20 хвилин під закритою кришкою.
  • Подаємо страву гарячою та насолоджуємося смаком.

Смачного!