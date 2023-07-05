Тушеная капуста с мясом для ВСУ – готовим в котле вместе с шеф-поваром
5 июля 2023, 16:42Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом тушеной капусты, которую готовил для наших защитников.
Украинские военные мужественно защищают нас от врага. Чтобы иметь достаточно сил, нужно хорошо питаться. Эктор Хименес-Браво приготовил простое, но сытное блюдо из доступных ингредиентов – тушеную капусту с мясом для ВСУ.
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Ее легко приготовить как в котле, так и в кастрюле на домашней кухне. Мясо выбирайте на свой вкус, ведь одинаково подходит и курятина, и говядина или свинина.
Рецепт тушеной капусты с мясом в котле
- Время: 1 час
- Порции: 6
– 500 граммов мяса;
– 700 граммов капусты;
– морковь;
– репчатый лук;
– помидор;
– соль;
– черный молотый перец;
– свежая зелень;
– масло для жарки;
– стакан холодной воды.
Приготовление:
- Мясо жарим в котле с использованием растительного масла до образования корочки.
- В котел добавляем произвольно нарезанный лук и морковь. Жарим смесь еще несколько минут.
- Добавляем в сосуд мелко нарезанные помидоры, белокочанную капусту, стакан холодной воды, соль и черный молотый перец.
- Тушим блюдо 15 – 20 минут под закрытой крышкой.
- Подаем блюдо горячим и наслаждаемся вкусом.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить 5 самых колоритных блюд закарпатской кухни.