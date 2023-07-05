Тушеная капуста с мясом для ВСУ – готовим в котле вместе с шеф-поваром

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом тушеной капусты, которую готовил для наших защитников.

Украинские военные мужественно защищают нас от врага. Чтобы иметь достаточно сил, нужно хорошо питаться. Эктор Хименес-Браво приготовил простое, но сытное блюдо из доступных ингредиентов – тушеную капусту с мясом для ВСУ.

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Ее легко приготовить как в котле, так и в кастрюле на домашней кухне. Мясо выбирайте на свой вкус, ведь одинаково подходит и курятина, и говядина или свинина.

Рецепт тушеной капусты с мясом в котле

Время: 1 час

1 час Порции: 6

– 500 граммов мяса;– 700 граммов капусты;– морковь;– репчатый лук;– помидор;– соль;– черный молотый перец;– свежая зелень;– масло для жарки;– стакан холодной воды.

Приготовление:

Мясо жарим в котле с использованием растительного масла до образования корочки.

В котел добавляем произвольно нарезанный лук и морковь. Жарим смесь еще несколько минут.

Добавляем в сосуд мелко нарезанные помидоры, белокочанную капусту, стакан холодной воды, соль и черный молотый перец.

Тушим блюдо 15 – 20 минут под закрытой крышкой.

Подаем блюдо горячим и наслаждаемся вкусом.

Приятного аппетита!

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