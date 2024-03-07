Среди основных преимуществ белой рыбы – низкое содержание жира. Это делает ее одной из самых здоровых альтернатив красному мясу.

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Тушеная рыба с морковью

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Рыбу помойте. Отделите филе от кожицы и костей. Мясо порежьте кусочками и посолите.
  2. Овощи почистьте. Морковь нарежьте соломкой, а лук – кубиками. Потушите овощи на растительном масле до полупрозрачности.
  3. В сотейник выложите половину овощей, а сверху – кусочки рыбы. Накройте их оставшимися овощами.
  4. Налейте в сотейник воду, добавьте лавровый лист и тушите на маленьком огне под закрытой крышкой 30 минут. Перед подачей посыпьте рыбу зеленью.