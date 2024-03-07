Серед основних переваг білої риби – низький вміст жиру. Це робить її однією з найбільш здорових альтернатив червоному м'ясу.

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Тушкована риба з морквою

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Рибу помийте. Відокремте філе від шкірки та кісток. М'ясо поріжте шматочками та посоліть.
  2. Овочі почистьте. Моркву наріжте соломкою, а цибулю – кубиками. Потушкуйте овочі на олії до напівпрозорості.
  3. У сотейник викладіть половину овочів, а зверху – шматочки риби. Накрийте їх рештою овочів.
  4. Налийте в сотейник воду, додайте лавровий лист і тушкуйте на маленькому вогні під закритою кришкою 30 хвилин. Перед подачею посипте рибу зеленню.