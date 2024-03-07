Серед основних переваг білої риби – низький вміст жиру. Це робить її однією з найбільш здорових альтернатив червоному м'ясу.
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Тушкована риба з морквою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Рибу помийте. Відокремте філе від шкірки та кісток. М'ясо поріжте шматочками та посоліть.
- Овочі почистьте. Моркву наріжте соломкою, а цибулю – кубиками. Потушкуйте овочі на олії до напівпрозорості.
- У сотейник викладіть половину овочів, а зверху – шматочки риби. Накрийте їх рештою овочів.
- Налийте в сотейник воду, додайте лавровий лист і тушкуйте на маленькому вогні під закритою кришкою 30 хвилин. Перед подачею посипте рибу зеленню.