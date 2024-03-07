Будут есть даже те, кто не любит: готовим тушеную рыбу с морковью на легкий ужин
7 марта 2024, 13:53Читати новину українською
Источник:Shuba
Тушеная белая рыба с овощами – здоровое и очень вкусное блюдо. Оно готовится совсем просто и не требует сложных ингредиентов.
Среди основных преимуществ белой рыбы – низкое содержание жира. Это делает ее одной из самых здоровых альтернатив красному мясу.
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Тушеная рыба с морковью
- Время: 40 минут
- Порций: 2
– 600 граммов хека;
– 2 морковки;
– 1 луковица;
– 200 граммов воды;
– соль, зелень по вкусу;
– 40 граммов масла;
– 1 лавровый лист. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ "Водний Світ" – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!
Приготовление:
- Рыбу помойте. Отделите филе от кожицы и костей. Мясо порежьте кусочками и посолите.
- Овощи почистьте. Морковь нарежьте соломкой, а лук – кубиками. Потушите овощи на растительном масле до полупрозрачности.
- В сотейник выложите половину овощей, а сверху – кусочки рыбы. Накройте их оставшимися овощами.
- Налейте в сотейник воду, добавьте лавровый лист и тушите на маленьком огне под закрытой крышкой 30 минут. Перед подачей посыпьте рыбу зеленью.