Лучшая закрутка на период блэкаутов: готовим невероятно вкусную тушенку из свинины

Приготовление тушенки – идеальный способ заготовить мясо. Она точно пригодится в период блэкаутов.

Такую тушенку можно есть холодной с обычным хлебом. Также ее можно подогреть и подать с гарниром, например, с картофелем.

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Тушенка из свинины

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2

– 400 граммов свинины;– 1 чайная ложка соли;– 1 лавровый лист;– 4 горошинки черного перца.

Приготовление:

Выложите в большую миску мясо. Залейте водой с щепоткой соды с целью дезинфекции. Оставьте на 2 часа, а затем промойте в проточной воде. Мясо порежьте на куски 3 – 4 сантиметра. Посолите и хорошо перемешайте. Сложите свинину в банки, плотно их наполнив. Оставьте примерно 2 сантиметра от краев банки. Положите в каждую банку по лавровому листочку и перец горошком. Неплотно закройте банки крышками и отправьте в предварительно не разогретую духовку тушиться. Готовьте тушенку при температуре 150 градусов 3 часа с момента закипания. Выньте банки из духовки и закройте их герметично крышками.