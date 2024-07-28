Лучшая закрутка на период блэкаутов: готовим невероятно вкусную тушенку из свинины
28 июля 2024, 23:59Читати новину українською
Источник:Лиля Цвит
Приготовление тушенки – идеальный способ заготовить мясо. Она точно пригодится в период блэкаутов.
Такую тушенку можно есть холодной с обычным хлебом. Также ее можно подогреть и подать с гарниром, например, с картофелем.
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Тушенка из свинины
- Время: 1 час
- Порций: 2
– 400 граммов свинины;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 лавровый лист;
– 4 горошинки черного перца.
Приготовление:
- Выложите в большую миску мясо. Залейте водой с щепоткой соды с целью дезинфекции. Оставьте на 2 часа, а затем промойте в проточной воде.
- Мясо порежьте на куски 3 – 4 сантиметра. Посолите и хорошо перемешайте.
- Сложите свинину в банки, плотно их наполнив. Оставьте примерно 2 сантиметра от краев банки.
- Положите в каждую банку по лавровому листочку и перец горошком.
- Неплотно закройте банки крышками и отправьте в предварительно не разогретую духовку тушиться.
- Готовьте тушенку при температуре 150 градусов 3 часа с момента закипания.
- Выньте банки из духовки и закройте их герметично крышками.