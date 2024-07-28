Лучшая закрутка на период блэкаутов: готовим невероятно вкусную тушенку из свинины

28 июля 2024, 23:59
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Источник:

Лиля Цвит

Приготовление тушенки – идеальный способ заготовить мясо. Она точно пригодится в период блэкаутов.

Такую тушенку можно есть холодной с обычным хлебом. Также ее можно подогреть и подать с гарниром, например, с картофелем.

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Тушенка из свинины

  • Время: 1 час
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 400 граммов свинины;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 лавровый лист;
– 4 горошинки черного перца.

Приготовление:

  1. Выложите в большую миску мясо. Залейте водой с щепоткой соды с целью дезинфекции. Оставьте на 2 часа, а затем промойте в проточной воде.
  2. Мясо порежьте на куски 3 – 4 сантиметра. Посолите и хорошо перемешайте.
  3. Сложите свинину в банки, плотно их наполнив. Оставьте примерно 2 сантиметра от краев банки.
  4. Положите в каждую банку по лавровому листочку и перец горошком.
  5. Неплотно закройте банки крышками и отправьте в предварительно не разогретую духовку тушиться.
  6. Готовьте тушенку при температуре 150 градусов 3 часа с момента закипания.
  7. Выньте банки из духовки и закройте их герметично крышками.

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Автор: Ольга Котів