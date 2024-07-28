Таку тушонку можна їсти холодною зі звичайним хлібом. Також її можна підігріти та подати з гарніром, наприклад, з картоплею.

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Тушонка зі свинини

  • Час: 1 година
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Викладіть у велику миску м'ясо. Залийте водою с дрібкою соди з метою дезінфекції. Залиште на 2 години, а потім промийте у проточній воді.
  2. М'ясо поріжте на шматки 3 – 4 сантиметри. Посоліть і добре перемішайте.
  3. Складіть свинину в банки, щільно їх наповнивши. Залиште приблизно 2 сантиметри від країв банки.
  4. Покладіть в кожну банку по лавровому листочку та перець горошком.
  5. Нещільно закрийте банки кришками і відправте у попередньо не розігріту духовку тушкуватися.
  6. Готуйте тушонку при температурі 150 градусів 3 години з моменту закипання.
  7. Вийміть банки з духовки та закрийте їх герметично кришками.