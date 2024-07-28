Таку тушонку можна їсти холодною зі звичайним хлібом. Також її можна підігріти та подати з гарніром, наприклад, з картоплею.
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Тушонка зі свинини
- Час: 1 година
- Порцій: 2
Приготування:
- Викладіть у велику миску м'ясо. Залийте водою с дрібкою соди з метою дезінфекції. Залиште на 2 години, а потім промийте у проточній воді.
- М'ясо поріжте на шматки 3 – 4 сантиметри. Посоліть і добре перемішайте.
- Складіть свинину в банки, щільно їх наповнивши. Залиште приблизно 2 сантиметри від країв банки.
- Покладіть в кожну банку по лавровому листочку та перець горошком.
- Нещільно закрийте банки кришками і відправте у попередньо не розігріту духовку тушкуватися.
- Готуйте тушонку при температурі 150 градусів 3 години з моменту закипання.
- Вийміть банки з духовки та закрийте їх герметично кришками.