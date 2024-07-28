Попробуйте приготовить такую закуску в этом году. Она вам точно понравится.

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Маринованные зеленые помидоры

  • Время: 35 минут
  • Порций: 5

Приготовление:

  1. Хорошо помойте помидоры. Порежьте их пополам и сложите в миску.
  2. Чеснок почистите, пропустите через пресс и добавьте к помидорам.
  3. Добавьте соль, сахар, уксус, измельченный перец чили и масло.
  4. Зелень помойте, измельчите, высыпьте в миску и перемешайте.
  5. Помидоры переложите в чистую банку, закройте крышкой и поставьте в холодильник на 2 суток для засолки.
  6. Перед подачей положите помидоры в салатник, полейте маслом и украсьте зеленью.