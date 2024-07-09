Кабачки еще никогда не были такими вкусными: тушим с морковью и луком

Тушеные кабачки идеально подойдут для легкого летнего ужина. Это блюдо понравится всем.

Все необходимые ингредиенты есть в каждом холодильнике. Блюдо получится бюджетным и очень вкусным.

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Тушеные кабачки с курицей

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

– 1,5 килограмма кабачков;– 2 луковицы;– 3 морковки;– 1 чайная ложка соли;– 3 – 4 столовые ложки масла;– черный перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

Хорошо промойте все овощи и зелень. Морковь и лук очистите от кожуры, а с кабачков срежьте хвостики. Лук и кабачки нарежьте кубиком, а морковь натрите на крупной терке. Хорошо прогрейте сковороду с маслом. Сначала поджарьте лук до легкой золотистой корочки, затем добавьте морковь и продолжайте готовить еще 3 – 4 минуты. Добавьте кабачки, соль и перец. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне в течение 20 минут, периодически помешивая. Нарежьте мелко зелень. Когда кабачки будут готовы, украсьте ею блюдо.