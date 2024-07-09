Усі потрібні інгредієнти є в кожному холодильнику. Страва вийде бюджетною та дуже смачною.

Варто спробувати Такої смакоти ви ще не їли: готуємо розкішні кабачкові мафіни з куркою

Тушковані кабачки

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма кабачків;

– 2 цибулини;

– 3 морквини;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 – 4 столові ложки олії;

– чорний перець, зелень до смаку.

Приготування:

Добре промийте всі овочі та зелень. Моркву та цибулю почистьте від шкірки, а з кабачків зріжте хвостики. Цибулю та кабачки наріжте кубиком, а моркву натріть на великій терці. Добре прогрійте пательню з олією. Спочатку підсмажте цибулю до легкої золотистої скоринки, потім додайте моркву та продовжуйте готувати ще 3 – 4 хвилини. Додайте кабачки, сіль та перець. Перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте на невеликому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи. Наріжте дрібно зелень. Коли кабачки будуть готові, прикрасьте нею страву.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичні кабачкові оладки.