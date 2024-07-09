Усі потрібні інгредієнти є в кожному холодильнику. Страва вийде бюджетною та дуже смачною.

Варто спробувати Такої смакоти ви ще не їли: готуємо розкішні кабачкові мафіни з куркою

Тушковані кабачки

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Добре промийте всі овочі та зелень. Моркву та цибулю почистьте від шкірки, а з кабачків зріжте хвостики.
  2. Цибулю та кабачки наріжте кубиком, а моркву натріть на великій терці.
  3. Добре прогрійте пательню з олією. Спочатку підсмажте цибулю до легкої золотистої скоринки, потім додайте моркву та продовжуйте готувати ще 3 – 4 хвилини.
  4. Додайте кабачки, сіль та перець. Перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте на невеликому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи.
  5. Наріжте дрібно зелень. Коли кабачки будуть готові, прикрасьте нею страву.