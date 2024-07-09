Усі потрібні інгредієнти є в кожному холодильнику. Страва вийде бюджетною та дуже смачною.
Варто спробувати Такої смакоти ви ще не їли: готуємо розкішні кабачкові мафіни з куркою
Тушковані кабачки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Добре промийте всі овочі та зелень. Моркву та цибулю почистьте від шкірки, а з кабачків зріжте хвостики.
- Цибулю та кабачки наріжте кубиком, а моркву натріть на великій терці.
- Добре прогрійте пательню з олією. Спочатку підсмажте цибулю до легкої золотистої скоринки, потім додайте моркву та продовжуйте готувати ще 3 – 4 хвилини.
- Додайте кабачки, сіль та перець. Перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте на невеликому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи.
- Наріжте дрібно зелень. Коли кабачки будуть готові, прикрасьте нею страву.